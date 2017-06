«Inglaterra es un caos silencioso»

La colonia española en Reino Unido supera las 200.000 personas, unas 90.000 solo en la capital. Al igual que los británicos, los españoles en Londres deben acostumbrarse a la «rutina» de los atentados: tres en algo más de dos meses. «Lo normal ahora en Londres es vivir con el ruido de los helicópteros y con policías por todos lados», nos cuenta Ángela Somolinos, veterinaria de 30 años que ya está planteándose volver a España: «Todo el tema del Brexit hace que una se plantee qué hace en un país que no quiere inmigrantes. Y ahora, con los atentados, el gobierno nos pide unidad. Es un sinsentido».

La amenaza es palpable. Se deja notar en el trabajo, en el transporte público. «Esta mañana varias personas comentaban en el tren lo increíble que era que esto estuviese pasando «en un país como Inglaterra» y lo «humillante que resultaba para el gobierno ser incapaz de evitarlo». «En el museo en el que trabajo se nos recordó al personal el protocolo a seguir y se nos avisó de que la seguridad será ahora más estricta y exhaustiva», relata a ABC Saray García Álvarez, de 25 años, que compagina sus estudios de posgrado con un trabajo en el Museo Victoria and Albert.

«Si dejo que me pueda el miedo no haría nada, pero sí que es verdad que ahora procuro no ir a sitios muy concurridos», confiesa María López, de 25 años, que trabaja cuidando niños. «Sabemos que esto puede pasar en cualquier sitio y cualquier día. Estamos alerta y cualquier cosa fuera de lo normal que vemos nos asusta», explica Mercedes Rodríguez, que trabaja de comercial.

En alerta

Ángela también da cuenta de la agitación que sacude a una sociedad británica cercada por los atentados: «Todo el mundo está como en alerta, no se ve a la gente relajada y en todos los transportes públicos estamos constantemente escuchando anuncios de la policía haciéndonos recomendaciones de qué hacer si vemos algo raro, cómo reportarlo y cómo actuar en caso de atentado».

Sin embargo, algunos se niegan a vivir con el miedo metido en el cuerpo como una forma de resistencia ante el terror: «No siento miedo. Si es lo que buscan, no lo están consiguiendo. No puedes condicionar tu día a día por el miedo, la vida no espera y vivir esperando lo peor no es vivir. Londres para mí es un sueño cumplido que esos señores no me van a quitar», dice Saray.

Todas ellas coinciden en el efecto que tendrán los últimos atentados en las elecciones de mañana. «Yo trabajo con gente inglesa que era muy proBrexit y ahora dicen que ojalá hubiera otro referéndum, que quizás la idea de separarse de la Unión Europea no sea tan buena en cuanto a contar con ayuda de otros países para su seguridad», explica Ángela. Por el contrario, María cree que los últimos atentados darán alas a los partidos xenófobos y críticos con la inmigración, «como en todas partes, no porque unos hagan algo malo tienen que ser todos».

Lo que resulta evidente es que la huella que han dejado estos atentados será profunda en Gran Bretaña. «Tras el Brexit y a las puertas de unas elecciones anticipadas, el país ha sufrido dos ataques terroristas en menos de un mes, Inglaterra está en un caos silencioso y muchos ingleses no se han dado cuenta hasta este sábado», concluye Saray.