El indulto otorgado por Kuczynski no exime a Fujimori de los cargos por la matanza de Pativilca Hay una audiencia pendiente en el Poder Judicial solicitada por la abogada de las víctimas del gobierno de Fujimori para dirimir si se levantan las medidas cautelares contra el expresidente

PAGO UGAZ

CORRESPONSAL EN LIMA 30/12/2017 02:50h Actualizado: 30/12/2017 12:35h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La matanza de Pativilca donde murieron seis agricultores en la década del noventa ensombrece el futuro próximo del indultado expresidente Alberto Fujimori Fujimori porque no se cumplieron los plazos judiciales para que sea perdonado.

A pesar de haber sido dado de alta hospitalaria, el pasado miércoles 27, Fujimori (1990-2000) sigue internado en la clínica “Centenario”, a donde llegó de emergencia.

En comunicación con ABC, el Instituto Nacional Penitenciario señaló que Fujimori no tiene ninguna orden de arresto en su contra porque se le indultó en el caso Barrios Altos y La Cantuta, y se le dio el derecho de gracia, en la matanza de Pativilca.

Según informó a ABC el Fiscal, Cesar Landa, hay una audiencia pendiente en el Poder Judicial solicitada por la abogada de las víctimas del gobierno de Fujimori, Gloria Cano, donde se va a dirimir si se levanta o no las medidas cautelares contra Fujimori y para tal fin, se revisará el proceso de la matanza de Pativilca.

“Los indultos pueden ser revisados, si es que no cumplen los estándares y las convenciones americanas. La gracia presidencial no es un acto arbitrario, no es una decisión del presidente porque es presidente como si fuera un monarca. Ahora somos una república, todos sus actos deben ser refrendados en base a mandatos legales y constitucionales”, explicó el Fiscal Cesar Landa.

“Habiendo una requisitoria en el caso Pativilca, se revisará la validez del indulto en una audiencia del Colegiado B de la Sala Penal Nacional del Poder Judicial. Se va a dilucidar si el indulto es valido o invalido”, añadió, al tiempo que dijo que “se debe revisar si el caso era extremo en términos de salud junto al derecho de justicia de las víctimas de la matanza de Pativilca.

La abogada de la víctimas, Gloria Cano, dijo al ABC que ha solicitado al Poder Judicial que se sustente porque el mandatario cierra el proceso de la matanza de Pativilca, y allí se determinará paso por paso, si se eligió con imparcialidad a los médicos y si se respetaron los procesos del caso Pativilca.

“El Tribunal peruano no va a poder archivar el caso Pativilca y a nadie se le ocurrió que antes de pedir que se archive, se anulen el mandato de detención, Fujimori no podrá salir de la clínica, porque diseñaron mal el caso de Pativilca”, relato al ABC, el ex Procurador y abogado penalista, Cesar Azabache.

“En el caso Pativilca, la autorización de la Corte Suprema de Chile para procesar a Alberto Fujimori se emitió en febrero de 2017, entonces se debería esperar por 24 meses como dice el artículo 202.4 del Código de Procedimientos Penales de 1940; este proceso no se cumplió. ¿Cómo se llama el cuento?: el indultado (Fujimori) no puede salir de la clínica”, concluyó Azabache.

ABC intentó sin éxito que el Ministerio de Justicia confirme haber entregado el expediente en el que se sustenta la exculpación contra Alberto Fujimori Fujimori donde se otorgó el indulto en el caso de las matanzas Barrios Altos y La Cantuta, y el derecho de gracia en la matanza de Pativilca.

El grupo “Colina” formado por militares dirigidos por el mayor Santiago Martín Rivas quienes durante el gobierno de Fujimori cometieron asesinatos extrajudiciales, fueron primero condecorados por sus servicios al país, luego procesados y por último amnistiados por el ex gobernante.

En Barrios Altos, el grupo Colina asesinó a 16 personas, entre ellas a un niño de 8 años; en La Cantuta asesinó a 9 estudiantes y un profesor mientras que en Pativilca (ubicada al norte del país) se asesinó torturaron y quemaron a seis agricultores. El grupo Colina justificada su conducta señalando que las víctimas eran miembros del grupo terrorista “Sendero Luminoso”, de corte maoísta y que fue dirigido por Abimael Guzmán desde 1980, año en que declaró la guerra al Estado peruano.