Humala niega haber recibido pagos desde Brasil para su campaÃ±a electoral

El expresidente Ollanta Humala (2011-2016) negó hoy haber recibido pagos desde Brasil para realizar su campaña electoral del brasileño, Partido de los Trabajadores (PT) y de la empresa constructora, Odebrecht.

«La relación con el PT es política e ideológica, pero no económica. El PT (que llevó al poder a Lula y Dilma Roussef) representa un modelo social muy importante en América Latina. Si bien Brasil ha sido líder en política social, pero en nuestro gobierno le ha superado», aseguró Humala.

En una cita con la prensa extranjera en Lima, Humala destacó que «es víctima del linchamiento más grande contra un político» en el país andino, al tiempo que detalló que entre él y su esposa (Nadine Heredia), suman 18 investigaciones en el Ministerio Público.

«En la gestión de mi gobierno no encuentran nada. Por eso están detrás de los orígenes del partido nacionalista o de mi pasado militar. Buscan cosas ilegítimas de mi Gobierno, y no encontrarán nada», indicó.

A inicios del mes de junio, se revelarán las delaciones premiadas en Brasil que involucran a los tres últimos gobiernos de Perú: Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Alan García. La empresa Odebrecht ha señalado el año pasado que entregó 29 millones de dólares en sobornos a los últimos tres gobiernos peruanos.

Según IDL-Reporteros, el empresario Marcelo Odebrecht declaró a las autoridades brasileñas que ordenó en el 2010 a su gerente en Perú, Jorge Barata, que contemple la posibilidad de financiar a la candidata Keiko Fujimori y a la candidata del APRA (de Alan García). Además, de acuerdo a IDL-Reporteros, Odebrecht declaró en Brasil que ordenó el apoyo a Humala.

«Tengo entendido que este señor (Odebrecht) habría señalado que no le consta, que autorizó apoyo de campaña pero no le consta qué entregó o qué no. Y nosotros nos mantenemos en nuestra posición de que no hemos tenido apoyo de campaña», dijo.

«Nosotros no hemos tenido apoyo de campaña, pero si esa hipótesis fuera cierta, no es ilegal recibir dinero en época de elecciones. Una donación es un acto de buena fe», añadió.

Violaciones de los derechos humanos

El exgobernante respondió a las acusaciones de haber cometido violaciones a los derechos humanos cuando era jefe del batallón militar de Madre mía en Huánuco (centro de Perú) en la década del noventa: «quisieron apagar el fuego con fuego, hay un pasado vergonzoso de las Fuerzas Armadas. He sido parte de ellas y como muchos jóvenes fui a batallar por orden de los políticos, pero de ahí a generalizar que todos los militares son violadores de derechos humanos es una calumnia».

«No tengo ninguna denuncia en la Comisión de la Verdad, soy una persona pública desde el 29 de octubre del 2000, cuando me levanté contra el gobierno de Fujimori y Montesinos. Estas denuncias aparecen cuando ingresó en la política en el 2006, y luego de tres años de un largo proceso, salí absuelto», explicó el exmilitar.

El informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación señaló que hubo más de 70 mil víctimas entre 1980 y el 2000, producto del conflicto armado interno que originó el levantamiento del líder de la banda terrorista de corte maoísta, Sendero Luminoso; Abimael Guzmán.