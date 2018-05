Humala, al abandonar la cárcel: «Lo que no nos mata nos hace más fuertes» El ex mandatario fue liberado hoy junto a su esposa Nadine Heredia tras nueve meses de prisión por supuestamente haber recibido tres millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht

«No estamos muertos», dijo hoy el ex presidente de Perú, Ollanta Humala, al recuperar su libertad luego de estar preso por nueve meses en la cárcel especial para ex presidentes, ubicada al este de Lima, en el fundo Barbadillo.

«Lo que no te mata te hace más fuerte. En los partidos que quieren hacer historia tienen que pasar por una etapa de martirologio, porque es la única manera de poder trascender», dijo hoy Humala en la sede del partido nacionalista.

El ex mandatario fue liberado hoy junto a su esposa Nadine Heredia tras nueve meses de prisión por supuestamente haber recibido tres millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht en la campaña presidencial del 2011.

Tras abandonar la prisión, Humala se dirigió al local del partido nacionalista que preside, donde mantuvo una reunión con sus seguidores y les agradeció su trabajo como militantes al tiempo que anunció una política sobre presos en el próximo plan de gobierno de su partido, «porque sus familias se fracturan cuando se detienen sin distinguir los derechos de los niños».

Hace más de nueves meses, Humala y Heredia fueron detenidos a la vez y de la noche a la mañana. Dejaron a sus tres hijos: Illary (15 años), Nayra (13) y Samin (7), sin un tutor que pudiera hacerse cargo de ellos.

Hasta ahora, la Fiscalía peruana no ha presentado aún la denuncia contra Humala y Heredia, porque en el país andino no es delito recibir dinero de empresas en época de campaña electoral.

El ex superintendente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, declaró en febrero pasado que entregó dinero para las campañas de los ex presidentes, Alan García en el 2006; Ollanta Humala y Alejandro Toledo en el 2011; así como la candidata presidencial, Keiko Fujimori.

«Quiero agradecer a todos mis abogados que han estado trabajando duro y parejo para que (mi libertad) sea una realidad. Quiero dedicar todos mis pensamientos y corazón a mi familia, así que por respeto iré a saludarlos al partido nacionalista, y luego voy a reencontrarme con mi esposa y mis hijos», concluyó Humala.

El Constitucional los sacó de prisión

El jueves pasado, el pleno del Tribunal Constitucional decidió, con 4 votos a favor y 3 en contra, la liberación de Humala y Heredia. «Los Derechos Humanos no tienen rostro. Los jueces constitucionales actuamos a lo que dicta la Constitución», dijo hoy el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume, al tiempo que agregó que «el TC no ha juzgado el tema de fondo del caso del ex presidente Humala y su esposa. Esa es responsabilidad exclusiva del Poder Judicial que el TC respeta. Por mayoría ha acordado aceptar el hábeas corpus de Humala y Heredia».

Para la máxima autoridad del Tribunal Constitucional peruano, «las sentencias son ajenas a todo poder fáctico pues el TC es autónomo e independiente».

«Es un acto de justicia», dijo a ABC, el ex primer ministro del gobierno de Humala, Pedro Cateriano. «La detención preventiva de los Humala era un hecho arbitrario que vulneró la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho de defensa; y eso lo corrigió hoy el Tribunal Constitucional», añadió el ex primer ministro y ex senador.

«Se les imputa el financiamiento de parte de Odebrecht para la campaña presidencial del 2011, y eso en Perú no es un delito penal; es por ello que hasta ahora la Fiscalía no pudo presentar una acusación fiscal contra ellos», refirió Cateriano, al tiempo que agregó que depende de Keiko Fujimori, quien dirige la mayoría parlamentaria formular una ley que declare ilegal recibir financiamiento durante las elecciones.

«¿Por qué hasta hoy la Fiscalía no ha pedido ninguna medida restrictiva contra Keiko Fujimori, Alan García, Kuczynski, si ellos también recibieron dinero de Odebrecht?. «Es claro que la ley no se ha aplicado igual para todos en Perú», concluyó Cateriano.

A fines de marzo pasado, Pedro Pablo Kuczynski se vio forzado a renunciar a la presidencia después de que el dueño de la constructora brasileña, Marcelo, revelará que lo contrató como consultor al mismo tiempo que fue Primer ministro y ministro de economía, durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-06).

El tsunami Odebrecht ha causado que se investigue por recibir supuestos financiamientos a sus campañas para acceder al poder a todos los ex presidentes peruanos en los últimos 17 años, así como a la candidata presidencial, Keiko Fujimori; la ex alcaldesa, Susana Villarán y el presidente del gobierno regional del Callao, Felix Moreno.