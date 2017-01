El hotel Rigopiano pidió auxilio por e-mail antes del alud, pero fue ignorado

El hotel Rigopiano, destruido el pasado miércoles por un alud, había lanzado horas antes una alarma con un email, describiendo «una situación preocupante» y solicitando ayuda, que fue desoída. En la tarde de ayer los medios italianos publicaron el contenido del correo, dirigido a las autoridades de la provincia de Pescara y a la Policía para contar el estado de ansia y peligro que había percibido la gente que ocupaba el hotel, dispuesta a abandonarlo con urgencia.

La comunicación tenía tono dramático: "Los clientes están aterrorizados por los terremotos (se habían producido cuatro aquel día) y han decidido estar al descubierto fuera del hotel. Hay dos metros de nieve y en nuestra estructura están por el momento doce habitaciones ocupadas. El gasóleo para alimentar el grupo electrógeno terminará mañana. Los teléfonos están fuera de servicio. Hemos intentado tranquilizar a los clientes, pero no pudiendo partir porque las carreteras están bloqueadas, están dispuestos a pasar la noche en sus coches», escribía el director del hotel a las autoridades. Pero no recibió la respuesta adecuada. Los clientes habían pagado sus habitaciones y esperaban las máquinas quitanieves. Nunca llegaron porque en la provincia de Pescara solo había dos y una estaba rota. Mientras los huéspedes pensaban dormir en los coches si no venían a rescatarlos, llegó la furia del alud.

Una avalancha de 120.000 toneladas se precipitó sobre el hotel Ripopiano a una velocidad de 100 kilómetros por hora, desplazando el albergue diez metros, según describieron ayer los Carabineros.

Un sexto cadáver

La magistratura ha tenido que abrir una investigación tras hacerse público el correo solicitando ayuda, para comprobar eventuales responsabilidades, porque ahora muchos consideran que si se hubiera respondido a tiempo se podría haber salvado a los clientes. Con esta tragedia, Italia vuelve a descubrir que siempre que la naturaleza golpea se advierte la lentitud en la respuesta, aunque luego se demuestra el esfuerzo y el altruismo de los italianos, como en esta ocasión, en que los rescatadores están actuando con heroicidad, recibiendo la gratitud de todo el país.

Mientras, en el hotel se continúa con las labores de excavación. Ayer fue recuperado un sexto cadáver. Los desaparecidos son ahora 24 y los supervivientes once, según las últimas informaciones.