Los hijos de Cristina FernÃ¡ndez comparecen ante la Justicia por la presunta corrupciÃ³n del kirchnerismo

Llegó el día y, acompañados de parte de la fanfarria kirchnerista, no faltaron a la cita. Florencia y Máximo Kirchner acudieron -como investigados- a los Tribunales Federales de Comodoro Py, en el marco de la causa Los Sauces S.A., que investiga, entre otros delitos, el de asociación ilícita y lavado de dinero, a través de los hoteles de su propiedad y de su madre, la expresidenta Cristina Fernández.

Los hijos del matrimonio que concentró más poder en la historia de Argentina se estrenaron en el banquillo de Comodoro Py, donde no respondieron preguntas y se limitaron a presentar un escrito. Florencia exigió ser sobreseída y que se «ordene el levantamiento del embargo dispuesto en relación a mis ingresos laborales», según recoge el diario Clarín. Su hermano, que tiene inmunidad por ser diputado pero está obligado a asistir a las citaciones judiciales, también pidió ser sobreseído y exigió «expresa mención de que la formación de estas actuaciones no afectan mi buen nombre y honor». La primera, aficionada al cine y sin trabajo con horario conocido, añadió que «esto es un ejemplo de persecución política», mientras el hijo de la expresidenta dijo que «quieren proscribir a Cristina».

Investigan si los Kirchner alquilaban –falsamente- habitaciones de sus hoteles a adjudicatarios de obras públicas o receptores de negocios del Estado

La llegada de los hermanos Kirchner a los tribunales, con una diferencia de tiempo de una hora, se produjo mientras. Poca cosa comparado con las movilizaciones que inicialmente acompañaban a su madre. Entre los manifestantes destacó un grupito de entusiastas y ex miembros de los tres gobiernos consecutivos que presidieron, el primero Néstor Kirchner y los restantes su viuda. Algunos de los asistentes están procesados o investigados, como el ex titular de los servicios de Inteligencia,; la titular de la asociación de Madres de Plaza de Mayo,; el diputado, alias «el Cuervo», denunciado por el difunto fiscal -muerto en circunstancias sin aclarar- Alberto Nisman , o el ex ministro Axel Kicillof , procesado por la causa conocida como «dolar futuro».

Tanto Florencia Kirchner como su hermano rechazaron las acusaciones que les imputaba el magistrado; entre otros delitos, de formar parte de una asociación ilícita y lavar dinero. Los Sauces es el nombre de la sociedad y el hotel boutique -ahora cerrado- que la familia posee en el Calafate, a los pies de la vivienda de la ex presidenta (en rigor, el jardín es una prolongación de su parcela).

Turno de la expresidenta

El juez Bonadío investiga si los Kirchner alquilaban –falsamente- las habitaciones de sus hoteles a adjudicatarios de obras públicas o receptores de negocios del Estado vinculados al sector petrolero y del juego. El magistrado apunta a Lázaro Báez (en prisión) y a Cristóbal López (medios de comunicación y juego).

La expresidenta, con turno en el despacho del juez federal Claudio Bonadío para mañana martes, posiblemente siga la misma política que sus hijos, como hizo en anteriores ocasiones, y guarde silencio.