La hija de los Clinton opina sobre el autobús «antitransexualidad» de Hazte Oír

Pese a estar a miles de kilómetros de distancia, Chelsea Clinton, la hija de Bill y Hillary Clinton, se ha sumado a la polémica sobre el autobús «antitransexualidad» de Hazte Oír al que un juez de primera instancia de Madrid ha prohibido circular por considerar que sus eslóganes denigran a los menores transexuales.

En concreto, el texto del autobús de la asociación decía: «Los niños tienen pene, as niñas tienen vulva. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer, seguirás siéndolo».

«Por favor no traigan estos autobuses a Estados Unidos (ni a otro lugar)», ha dicho Chelsea Clinton, que ha enlazado una noticia de la BBC en relación al autobús.

Please don't bring these buses to the U.S. (or anywhere). https://t.co/WEvIIptmxf