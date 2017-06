La última vez que sus dos amigos vieron a Ignacio Echeverría, ferrolense de 39 años, estaba tendido en el suelo cerca del Puente de Londres y el mercado de Borough. Acababan de patinar en un parque cercano cuando presenciaron cómo un yihadista apuñalaba a una mujer y luego a un policía. Primero pensaron que era una pelea, pero en unos segundos vieron la carnicería.

Echeverría, que trabaja en la City desde 2016, no se lo pensó dos veces, tiró su bicicleta y se enzarzó con el terrorista con su única arma: un monopatín, según explicó un familiar a ABC el domingo por la noche. Veinticuatro horas después, y a pesar de la intensa búsqueda de familiares y autoridades, seguían sin conocer su paradero. Políticos y ciudadanos corrientes no han dejado de ensalzar la heroicidad del ciudadano español.

Alfonso Dastis pidió a Boris Johnson que aceleren «al máximo» la identificación

El Gobierno, la embajada y el consulado estuvieron este lunescon las autoridades británicas y la familia en Londres y Madrid. Al final de la tarde, el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, conversó con su homólogo británico, Boris Johnson, para pedirle que acelerasen «al máximo» los trámites de identificación de las víctimas, para

Poco antes, a la salida de una comisión del Senado, Dastis había asegurado que «no hay novedades, estamos pendientes de que las autoridades británicas nos den información, sabemos que hay alguno de los fallecidos no identificados y no queremos descartar nada». El ministro confió en tener información fidedigna «pronto» y añadió que «estamos acuciando a las autoridades británicas porque, francamente, esto es una cosa que no se puede prolongar mucho tiempo».

Siete muertos, 48 heridos, 18 en estado crítico, es el balance de la última barbarie terrorista en Londres. Al cierre de esta edición solo estaban identificadas tres víctimas mortales: una ciudadana canadiense, un británico y un francés. Las autoridades británicas solicitaron este lunes las huellas dactilares del español desaparecido al Ministerio del Interior para poder identificarlo, según reveló su padre, Joaquín Echeverría, a varias emisoras de radio. Al parecer, salió a hacer deporte sin documentos.

Su hermana Isabel, también residente en Londres, hizo un recorrido por los hospitales durante la noche, acompañada por los amigos del ferrolense. Varios centros permanecían acordonados. Sus padres tenían previsto trasladarse este martes a la capital británica.

Es experto en la lucha contra el blanqueo de dinero

Zoido pidió calma a la familia y señaló que Ignacio «puede estar» entre los 48 heridos que todavía están «sedados» tras ser intervenidos en algún hospital londinense. El ministro enfatizó también las «condiciones humanas» del valiente abogado español, experto en la lucha contra el blanqueo de dinero que trabaja en el banco británico HSBC . «Golpeó al asesino con un monopatín mientras los otros dos terroristas le agredían por detrás, y quedó tendido en el suelo. ¡Qué coraje!», apuntó un familiar. Uno de sus amigos dijo también que

Nacido en Ferrol, vivió en As Pontes (La Coruña) hasta que comenzó sus estudios universitarios. Durante un tiempo también residió en París, donde hizo un máster en la Sorbona, relataron familiares a este diario. Antes de trasladarse a Londres en 2016 vivía en la localidad madrileña de Las Rozas. Ignacio Echeverría tiene cuatro hermanos, que residen en distintos puntos del mundo, como París, Santo Domingo o Madrid. También varios sobrinos. En verano se reúnen en Comillas (Cantabria). El Ayuntamiento de As Pontes afirmó este lunes que su padre, que es ingeniero, trabajó durante muchos años en Endesa.

Su enorme familia no ha descansado estas horas: además de conversar con los medios de comunicación han publicado en las redes sociales su descripción física y atuendo en el momento de la desaparición. El banco británico en el que trabaja puso este lunes un detective a disposición de la familia para ayudar a sus hermanas a «moverse en las esferas» a las que se debe acudir en estas circunstancias. Su padre destacó que es una «atención profesional» que además supone «un consuelo muy grande».

Estudiante hospitalizado

Otro español que se vio afectado por la matanza es Alejandro Martínez, un estudiante de máster que está hospitalizado en Londres pero deseando curarse de sus heridas para poder examinarse. Juan Ignacio Zoido explicó que «tiene lesiones en una muñeca, el tórax y una mano, aunque no revisten gravedad».