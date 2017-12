Hernández, ganador de las presidenciales de Honduras tras completar el «recuento especial» El presidente del organismo electoral dice que ha sido el más votado, pero elude declararlo oficialmente vencedor de los comicios

El presidente del Tribunal Supremo Electoral de Honduras (TSE), David Matamoros, ha anunciado en la madrugada del lunes que el «conteo especial» de las elecciones presidenciales hondureñas ya ha concluido y que, con el 100 por cien de los votos contabilizados el actual presidente y candidato a la reelección, Juan Orlando Hernández, es el candidato más votado, con una diferencia de más de 50.000 sufragios en relación al segundo clasificado, el candidato de la Alianza de Oposición, Salvador Nasralla.

Matamoros ha informado de que el recuento «especial» del 5,69 por ciento de los votos que quedaban por escrutar se ha completado a las 5.15 horas de este lunes y ha señalado que el resultado final da como ganador de los comicios a Hernández.

«Gracias a todos los que han estado pendientes y participando en el proceso de escrutinio especial, les informamos que hemos concluido el conteo de actas», ha informado el presidente del TSE en una comparecencia ante la prensa en la madrugada del lunes, según informa el diario local 'La Prensa'.

El resultado definitivo sitúa al candidato del Partido Nacional con 1.375.568 votos, lo que supone el 42,98 por ciento del total del sufragio. En segundo lugar se queda el candidato de la Alianza de Oposición, Salvador Nasralla, que obtiene 1.324.308 votos, lo que representa un 41,37 por ciento del total y una diferencia de 51.260 papeletas (el 1,61 por ciento de los sufragios).

«No puedo declarar un ganador, solo puedo dar a conocer los números que están allí», ha afirmado el presidente del TSE, después de que la prensa le preguntara si declara presidente del país a Juan Orlando Hernández con estos resultados definitivos.

El «conteo especial» --el recuento de más de un millar de mesas electorales en las que se habían denunciado «inconsistencias»-- comenzó el domingo por la tarde y se ha prolongado durante unas catorce horas. Este recuento no ha contado con la presencia de representantes de los dos partidos más votados, el Nacional y la Alianza de Oposición, pero sí de los miembros de la Misión de Observación de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Impugnaciones

El presidente del TSE ha dicho que ahora lo que queda es resolver las impugnaciones que se puedan presentar antes de que el organismo electoral prepare su declaración oficial proclamando al vencedor de los comicios del 26 de noviembre. «La ley señala que las impugnaciones deben realizarse diez días después de las votaciones, el plazo vence el próximo miércoles», ha señalado.

El recuento «especial» no ha contado con la presencia de representantes del gubernamental Partido Nacional porque han dicho que no quieren que se les acuse de «influir» el escrutinio mientras que el la Alianza de Oposición se ha negado a apoyar el proceso por desconfiar del TSE y de su labor en todo el proceso electoral desde el cierre de las urnas, el 26 de noviembre.

El candidato de Alianza de Oposición, Salvador Nasralla, ha acusado al TSE de no haber contabilizado correctamente más de 5.000 actas y ha denunciado que ha cometido un fraude para proclamar vencedor de los comicios a Hernández.

La tensión política en Honduras ha ido aumentando conforme el TSE retrasaba el escrutinio, que debería haber completado en cuestión de horas tras el cierre de las urnas y que, finalmente, se ha demorado hasta este lunes, entre acusaciones de fraude por parte de la Alianza de Oposición y manifestaciones de seguidores opositores en protesta por la actuación del organismo electoral.

Matamoros ha asegurado que todas las actas electorales están en la página web del TSE y ha asegurado que su organismo no se cierra a dialogar con la Alianza de Oposición sobre el recuento realizado. «Ellos nos han pedido una revisión de actas, no nos han pedido apertura de maletas. Nos vamos a reunir con ellos. Nosotros no estamos cerrando las puertas, sino solo el escrutinio», ha concluido.