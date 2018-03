Un herido en la sexta explosión en pocos días en Texas La Policía ha dicho en su cuenta de Twitter que no cree que el suceso esté relacionado con los acaecidos recientemente en la zona

Las autoridades estadounidenses han informado este martes de que un hombre de unos 30 años ha resultado herido tras producirse una nueva explosión en la localidad de Austin, en el estado de Texas, donde se han registrado ya seis deflagraciones similares en el último mes.

El incidente ha tenido lugar en un establecimiento de la empresa Goodwill en la calle Brodie Lane, según ha informado el Cuerpo de Bomberos de la ciudad, que ha indicado que las explosiones podrían estar relacionadas con la misma persona.

Los agentes de la Policía, así como de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, se han desplazado hasta el lugar de los hechos, que ha sido evacuado de forma preventiva, según ha recogido la cadena de televisión ABC. No obstante, la policía de Texas rechazó en su cuenta de Twitter que el suceso estuviese ligado con lo anteriores: «No ha explotado un paquete. Los elementos dentro del paquete no eran una bomba, sino un artefacto incendiario. En este momento, no tenemos ninguna razón para creer que este incidente tenga relación con las anteriores bombas».

El herido ha sido trasladado a un centro médico, donde los médicos han inspeccionado sus heridas, que en principio no suponen ningún tipo de peligro para la vida del paciente.

Este mismo martes, un empleado ha resultado herido por la explosión de un paquete con clavos y metralla en una oficina de la compañía postal FedEx en la localidad de Schertz, en el estado de Texas, según ha informado el Departamento de Bomberos de San Antonio en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter.

Un portavoz de FedEx ha confirmado la explosión del paquete. «Podemos confirmar que un solo paquete ha explotado en un centro de distribución terrestre de FedEx a primera hora de esta mañana», ha explicado, en declaraciones a la cadena de televisión CBS. «Un trabajador de la plantilla está recibiendo tratamiento médico por heridas leves», ha añadido.

Por su parte, un agente de la Policía Federal estadounidense (FBI)ha contado a la misma cadena que es «más que posible» que el paquete que ha estallado este martes esté relacionado con la serie de explosiones registradas en Austin en las últimas semanas.

Las fuerzas de seguridad han recibido más de 700 llamadas denunciando la presencia de paquetes sospechosos en la zona desde que tuvo lugar el primer incidente a principios de marzo.