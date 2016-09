Henrique Capriles: «Zapatero no quiere el revocatorio contra Maduro»

Al gobernador de Miranda, Henrique Capriles, no le convencen las apariciones en Caracas del ex presidente del gobierno español, José Luis Zapatero, cuyas visitas están envueltas en un halo de misterio. Ha puesto en duda su papel de mediador en un diálogo, hasta ahora abstracto, que no existe ni se ha conformado.

Zapatero anunció en Telesur que había venido este martes a Caracas para reunirse con la oposición y el gobierno de Maduro. Pero no ha habido ninguna otra información sobre sus actividades.

«Nadie sabe qué hace el señor Zapatero en Venezuela. No conocemos su agenda. Cada vez que el gobierno tiene el agua al cuello aparace Zapatero. ¿A qué viene?, ¿A ponerle fecha al revocatorio o para tratar de hacer ver en el mundo que aquí hay un proceso de diálogo y lavarle la cara al gobierno? Una convocatoria al diálogo debe pasar primero por el pueblo venezolano, respetando la Constitución», aseveró Capriles.

Capriles sostuvo que el gobierno no puede interpretar la Constitución venezolana de acuerdo a lo que estime conveniente. «Pretenden tratar de que bajen las aguas. Zapatero no quiere que haya revocatorio. Los venezolanos queremos un diálogo real y que se realice el revocatorio este año».

El también ex candidato presidencial dijo que las movilizaciones a las sedes regionales de los CNE en los 23 estados del país son para exigir el cronograma electoral, que incluye la fecha para la recolección del 20 % del Registro Electoral, así como la del referendo revocatorio. Además pidió que se conforme una comisión técnica que incluya a la MUD «para que el proceso sea transparente».

«Cada vez que convocamos una movilización, el gobierno también convoca una actividad paralela ¿Para qué es la concentración del gobierno? La de nosotros es pacífica y en defensa a la Constitución y su artículo 72. ¿La del gobierno será para provocar o confrontar?. En su movilización hay más policías y militares que militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). Cada vez queda más demostrado que el gobierno tiene terror a que el pueblo se movilice pacíficamente», dijo.

El también líder de la Unidad recordó que la próxima protesta será el miércoles 14 de septiembre. «No pedimos al CNE algo que no puedan anunciar, ¿por qué la demora?, ¿acaso las rectoras no ven las colas en el país para comprar comida, medicinas y artículos de primera necesidad? Primero la presidente del CNE, Tibisay Lucena dijo que el 13 de septiembre se anunciaría el cronograma, ayer (martes) otra rectora dijo que el 14 y 16. ¡Pónganse de acuerdo!, mientras sigan sin anunciar, la gente seguirá movilizándose».