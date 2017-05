Heathrow confirma que los retrasos en vuelos de British Airways continÃºan

Heathrow, el aeropuerto más importante de Londres, asegura que los problemas con los vuelos de British Airways persisten y piden a los viajeros, una vez más, que comprueben el estatus de su viaje.

Así lo ha manifestado en un mensaje a través de sus redes sociales en el que ha emplazado a los usuarios de la compañía a no ir al aeropuerto si su vuelo está cancelado.

UPDATE | There continues to be some disruption to @British_Airways

flights. Please check flight status at https://t.co/U0E2EhZv1Ppic.twitter.com/14qM5fsgi9