¿Por qué había 66 mujeres vestidas de blanco durante el discurso de Trump?

En la primera comparecencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ante el Congreso, llamó la atención la presencia de un grupo de mujeres vestidas de blanco, que destacaban entre los trajes oscuros que abundaban en la sala. El motivo de la vestimenta de estas 66 congresistas era la reivindicación de los derechos de las mujeres.

«Esta noche, las demócratas iremos de blanco sufragista para oponernos a los intentos republicanos de revertir el progreso de las mujeres», escribía en su cuenta de Twitter Lois Frankel, presidenta del Grupo de Trabajo de Mujeres del Partido Demócrata.

Tonight, Democratic Members will wear suffragette white to oppose Republican attempts to roll back women's progress #WomenWearWhitepic.twitter.com/lh5YAIfVGW — Rep. Lois Frankel (@RepLoisFrankel) 28 de febrero de 2017

Sus compañeras también manifestaron a través de Twitter qué es lo que pretendían con esta acción. Nancy Pelosi, líder de la Minoría Demócrata de la Cámara de Representantes, escribía: «Esta noche, nuestras mujeres demócratas visten de blanco en apoyo de los derechos de las mujeres, a pesar de que Trump no lo hace».

Este color blanco —opuesto al vestido negro que Melania Trump escogió para acompañar a su marido— tiene una simbología, pues es el que solían utilizar las mujeres que abogaban por el sufragio femenino en el siglo XIX. La candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, lo usó también durante su campaña política.