«Gülen ha ocupado el sistema, ahora estamos intentando limpiarlo»

Tras un año de la intentona golpista que apenas duró unas horas, la situación en Turquía está lejos de calmarse. La concienzuda purga emprendida por el gobierno de Erdogan para depurar las instituciones de «gulenistas» ha alcanzado al ejército, la policía, la judicatura, el profesorado y los medios de comunicación, despertando recelos entre la comunidad internacional por las detenciones indiscriminadas y el giro autoritario del presidente.

Al margen de la estrategia represiva, Erdogan está promoviendo una agenda política destinada a reforzar su poder al frente del Estado, como ejemplifica la reforma constitucional aprobada por referéndum en abril de este año. La Eurocámara ha pedido suspender la adhesión de Turquía a la UE en caso de que la reforma llegue a aplicarse por «no respetar la separación de poderes». Ömer Önhon defiende el proyecto político de Erdogan, su reacción a un golpe de Estado que buscaba «acabar con la democracia» y le pide a la UE que le de a Turquía «un trato justo».

Esta semana, cuando se cumple un año del fallido golpe de Estado, Turquía ha sido noticia por la conocida como Marcha de la Justica. Cientos de miles de personas, millones según algunas cifras, salieron a la calle en Estambul para denunciar la deriva dictatorial e islamista del gobierno turco, ¿están llevando las políticas de Erdogan a una polarización de la sociedad turca entre sus defensores y sus detractores?

Turquía es una democracia plural y en una democracia plural hay diferentes partidos políticos y diferentes opiniones. Es algo normal en todos los países. Tomar las diferencias políticas como polarización no es correcto. El presidente Erdogan lleva décadas en la política turca: fue alcalde de Estambul, ha sido primer ministro, ha sido elegido presidente de la república en elecciones democráticas libres...Erdogan es el presidente democrático de nuestro país.

Han pasado muchas cosas en su país desde el pasado 15 de julio, entre otras, el referéndum para la reforma constitucional del pasado abril, que Erdogan ganó por la mínima, ¿fue el referéndum una reacción de Erdogan al golpe de Estado para aferrarse al poder?, ¿qué ventaja tiene sino para Turquía pasar de un sistema parlamentario a un sistema presidencialista?

Esta reforma constitucional lleva debatiéndose en Turquía desde mucho antes del golpe de Estado. Fue debatida en el Parlamento con los miembros de todos los partidos, los de la oposición y los del gobierno. Al final, se hicieron algunos cambios, entre ellos el de constituirse como un sistema presidencialista. Esto fue llevado al pueblo, que votó en un referéndum y decidió cambiar la constitución. Todo dentro del marco legal. No es una decisión personal del presidente, estamos hablando del sistema.

Un sistema presidencialista existe en muchos países democráticos. Es perfectamente justo y legítimo, y además fue decidido por votación. No debemos hacer comparaciones ni darle un significado diferente al que tiene. No hemos disuelto el Parlamento ni anulado las elecciones, el presidente será elegido democráticamente, la separación de poderes está no la hemos tocada. Este sistema hace que le país pueda gobernarse de una forma más efectiva, eso es lo que hay detrás.

Hablaba ahora de la separación de poderes. Una de las críticas más recurrentes a la reforma constitucional es que supone una pérdida de independencia del poder judicial. El exfiscal general de la República, Ilhan Cihaner, ha dicho que en Turquía ya no se cumplen ninguno de los criterios que se le suponen a un sistema judicial en un estado democrático…

Eso es una opinión. Pero el hecho es que la separación de poderes es una de las bases de la democracia, y en Turquía se respeta. El poder judicial es independiente, tal y como contemplan nuestras leyes y nuestra Constitución.

Cuatro mil jueces han sido expulsados de su puesto tras el golpe de Estado…

Sí, es cierto. ¿Quiere que hablemos de eso?

Claro. A lo largo de este año no han cesado las detenciones y las purgas por el golpe de Estado. Hasta la fecha, ha habido 50.000 detenidos y 150.000 funcionarios despedidos entre militares, policías, jueces y profesores. ¿No está su gobierno aprovechando la coyuntura para depurar las instituciones con la excusa perfecta del golpe de Estado e imponer así su proyecto político?

Me alegra que me hagas esta pregunta porque así puedo recordar lo que sucedió en Turquía el año pasado. El 15 de julio en Turquía tuvimos un intento golpe de Estado promovido por un sector del ejército, pero no se salieron con la suya. Esa noche, aviones del ejército turco bombardearon el parlamento y muchos otros edificios, mataron a 250 ciudadanos turcos, otros muchos fueron heridos…Fue algo increíble. Eran soldados luchando contra nuestro propio pueblo, algo inaceptable. Querían acabar con la democracia y tomar el poder destituyendo al gobierno electo. Los turcos, tanto la oposición como el gobierno, así como la mayoría del ejército, derrotaron el golpe. Todo el mundo debe apreciar cómo el pueblo turco defendió la democracia.

Este golpe de estado fue promovido por la organización FETÖ [Organización Terrorista de Fethullah, por sus siglas en turco], que es como un pulpo que se ha ido infiltrando en el estado turco desde hace años. Entre las instituciones en las que tienen presencia está la justicia, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Educación. También han creado sus propios medios. Si sigues los acontecimientos en Turquía, sabrás que hace unos años, en 2012 y 2013 hubo oficiales del ejército que fueron detenidos por planear un golpe de estado y entraron a prisión dos o tres años a la espera de juicio. En el juzgado pudo probarse que esa gente había sido arrestada en base a falsas pruebas y falsos documentos creados por gente de FETÖ: policías, jueces. FETÖ ha llevado a gente a prisión con falsos documentos y han tratado de conseguir poder. Esa es la gente que está en prisión y que se enfrenta a juicios. Ahora estamos intentando limpiar el sistema, porque lo han ocupado.

Es comprensible esa «limpieza» en el ejército o en la policía pero, ¿entre los profesores?, ¿también ellos dispararon a los civiles durante el golpe de Estado?

FETÖ es una organización. Cuando hablamos del partido nazi, por ejemplo, no todos en el partido se dedicaban a disparar. Había policías, Gestapo, periodistas, propagandistas, financieros…una organización tiene gente con distintas responsabilidades. Y esta gente de la que hablamos está afiliada a la organización. FETÖ está en todos lados, realmente en todos lados: en el periodismo, en la universidad… No todos los detenidos están acusados de vinculación directa con el golpe de Estado, sino por ser miembros de una organización que promovió el golpe.

¿Esa organización de la que me habla existe oficialmente, tiene un nombre o es una organización fantasma que, supuestamente, afecta a todo?

Ese es el problema de esta organización, que tiene una máscara, y detrás de esa máscara hay un sistema jerárquico muy claro. Arriba del todo está un fanático religioso que se cree el elegido de Dios. Y por debajo de él tiene mucha gente que sigue sus instrucciones, mucha gente en muchos lugares. Por ejemplo, en la noche del golpe de Estado, en una base aérea de Ankara se vieron imágenes de civiles dando órdenes a los generales.

Se presentan a sí mismos como una organización benéfica, dedicada a asuntos educativos y sociales, pero detrás de esa máscara hay una cosa muy distinta. Un funcionario público se debe al Estado, sirve al Estado, pero esta gente sirve a su organización antes que al Estado.

¿Y qué persigue esa organización, cuál es su proyecto político?

Gulen, que está exiliado en Pensilvania desde 1997, se presenta a sí mismo como el elegido, una especie de Papa para todo el mundo, no solo para los musulmanes. Su organización quiere tomar el poder en Turquía, pero sin entrar en política, sin formar un partido. Mueve hilos en la sombra, consigue infiltrarse en los aparatos del Estado para ganar influencia… En 2013 intentaron manipular al gobierno con unos casos de corrupción, pero no lo consiguieron. A partir de eso, el gobierno inició una investigación para saber qué era realmente esa organización. Se elaboró un dossier informativo para saber quiénes eran los que estaban detrás de FETÖ y dónde estaban y se descubrieron muchos miembros de FETÖ en el ejército.

Todos los años, en agosto, se decide qué militares ascienden y cuáles se quedan en su puesto. El año pasado se retiró a los generales de Feta, y eso les hizo perder poder. Ellos reaccionaron dando un golpe de Estado.

Un capítulo aparte es la degradación de la libertad de prensa en Turquía, con 159 periodistas entre rejas, medios clausurados y un informe de Amnistía Internacional en mayo alertando de la situación , ¿cuál es el motivo de esta ofensiva contra la prensa?, ¿de qué se acusa a los periodistas?

Si en un país no hay libertad de prensa tiene un grave problema, pero en Turquía la libertad de prensa está garantizada por la Constitución. Hay prensa opositora, prensa que apoya al gobierno…hay de todo. No hay un problema de libertad de prensa. Pero la libertad de prensa no le da a nadie el derecho a escribir falsedades. Todo debe de estar en el marco de la ley. Si los jueces creen que esas líneas han sido traspasadas, entonces pueden abrir un procedimiento contra cualquiera.

Alguna de esa gente de la que habla no tiene nada que ver con el periodismo. Se dedican a incitar a la violencia y al terrorismo, y eso no puede aceptarse. Escriben en medios ideológicos, yo no los llamo periódicos, llamando al PKK [Partido de los Trabajadores del Kurdistán, considerado una organización terrorista por Turquía, la UE y EE.UU] a que lleve su violencia a las ciudades. Si alguien escribe eso, no es periodismo. Además, hay otra gente que está vinculada al periódico de FETÖ. La gente que trabaja en ese periódico está ahora en el juzgado por ser miembros de la organización.

Lo que quiero decir es que en Turquía no se está sometiendo a los medios a ninguna censura, puedes escribir todo lo que quieras en contra del gobierno. Hay muchísimos periódicos que todos los días publican artículos contra el gobierno, eso es libertad de expresión y libertad de prensa. Pero incitar al terrorismo o revelar secretos oficiales es delito en Turquía.

Esta semana el Parlamento Europeo aprobó en votación pedir el cese de las negociaciones de adhesión de Turquía a la UE, a lo que Erdogan ha respondido que sería un alivio no ser admitido en la UE, ¿cómo ve el futuro de las relaciones entre la UE y su país?

La historia de nuestra relación con la UE viene ya de los sesenta. En 2004 empezamos las negociaciones para llegar a ser miembros de pleno derecho de la unión. Por desgracia, la UE no nos ha tratado con justicia. Nosotros empezamos las negociaciones para entrar a la UE al mismo tiempo que Croacia, y Croacia es miembro desde 2011 y nosotros seguimos esperando a entrar en una nueva fase. Es ridículo. Creemos que las relaciones entre Turquía y la UE son mutuamente beneficiosas y Turquía sería más fuerte con la UE y viceversa. Podemos caminar juntos siempre y cuando la UE nos trate justamente, como al resto de países.

Nosotros tenemos relaciones con muchos países en África, en Oriente Medio, en Asia, en Rusia…pero eso no significa que estemos desarrollando relaciones con ellos a expensas de la UE. Queremos relacionarnos con todos y la UE es especial para nosotros, pero queremos un trato justo.

Con la caída de Mosul y el inminente fin del califato de Daesh en Irak es posible que los kurdos iraquíes, una parte fundamental para la victoria militar, lograrán por fin su autonomía. ¿Cómo vería Turquía la formación de un Estado kurdo en Irak?

Estamos a favor de la integridad territorial de Irak. Los kurdos tiene presencia en parte de Irak y creo que más allá de eso, sería un error que no ayudaría en nada a la estabilidad de la región. Irak es un país con todas sus diferencias y su diversidad.

La derrota de Daesh es una gran noticia para todos. Turquía ha hecho mucho para combatir a los terroristas, especialmente en Siria, donde nuestros soldados liberaron territorios que estaban en manos de Daesh para que los civiles pudiesen regresar.