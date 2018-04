Ataque a Siria de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia en directo

Actualizar

7.00 Al menos tres civiles han resultado heridos en la madrugada de este sábado al oeste de Homs como consecuencia del ataque conjunto lanzado por Estados Unidos, Francia y Reino Unido, según ha informado la agencia de noticias siria SANA. De acuerdo con la agencia, algunos de los misiles dirigidos contra dos almacenes de armamento químico en la localidad de Homs fueron interceptados y desviados, hiriendo a tres civiles. Por otro lado, el medio estatal ha asegurado que los ataques aéreos liderados por Estados Unidos sólo han causado daños materiales a un centro de investigación científica en el distrito de Barzeh en Damasco. Los ataques destruyeron un edificio que incluye un centro de aprendizaje y laboratorios. (EP)

6.58 El primer ministro nipón, Shinzo Abe, respaldó hoy el ataque de EEUU, Reino Unido y Francia a instalaciones de armas químicas en Siria, y dijo que éste «evitará un empeoramiento de la situación» y «reducirá las capacidades del régimen» de Al Asad. «El uso de armas químicas es extremadamente inhumano y nuestro país no puede consentir ni su uso ni su difusión. Por eso mi Gobierno apoyará a EEUU, Reino Unido y Francia», aseguró Abe en declaraciones a los medios en Osaka. (EFE)

6.49 El secretario general de la ONU, António Guterres, instó hoy a los países miembros de la organización a que muestren moderación «en estas circunstancias peligrosas» y se mantenga el respeto al derecho internacional. Guterres reaccionó en esos términos tras el ataque lanzado en las últimas horas por Estados Unidos, el Reino Unido y Francia contra objetivos en Siria como represalia por el supuesto uso de armas químicas en la localidad de Duma hace una semana. «Insto a todos los estados miembros a que muestren moderación en estas circunstancias peligrosas y eviten cualquier posible escalada de la situación y el sufrimiento del pueblo sirio», afirma Gutierres en un comunicado. (EFE)

6.15 El secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis, ha asegurado que el ataque lanzado contra Siria en colaboración con Reino Unido y Francia ha sido «un golpe único» que tenía como objetivo mandar «un mensaje claro» al presidente sirio, Bashar Al Assad. Mattis ha comparecido junto al jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Joseph Dunford. «Está claro que el régimen de Assad no entendió el mensaje el año pasado. Esta vez nuestros aliados han golpeado mucho más fuerte. Juntos hemos mandado un claro mensaje a Al Assad y a sus colaboradores de que no pueden perpetrar otro ataque químico, o tendrán que asumir su responsabilidad», ha declarado. (EP)

5.35 El jefe del Pentágono, James Mattis, dijo que la ofensiva de hoy de Estados Unidos. y sus aliados europeos contra posiciones de Bachar al Asad fue «única» y aseguró que no hay más ataques planeados. «Ahora mismo, esto es un único golpe, y creo que lanza un mensaje muy fuerte para disuadirle (a Al Asad), para desalentarle de que lo vuelva a hacer (un ataque químico)», dijo en rueda de prensa Mattis. (EFE)

5.26 Estados Unidos no notificó a Rusia de los ataques lanzados hoy junto a Reino Unido y Francia contra posiciones de Bachar al Asad, a diferencia de lo que hizo hace un año con un ataque similar, en el que avisó a Moscú para que retirase sus tropas. «No hemos tenido coordinación alguna con los rusos para los ataques, ni les hemos prenotificado a ellos», dijo en rueda de prensa el jefe del Estado Mayor Conjunto de EE.UU., general Joseph Dunford. Esta decisión de Estados Unidos representa un importante cambio respecto a su accionar pasado y exhibe el deterioro de las relaciones entre Washington y Moscú. (EFE)

5.11 La ofensiva lanzada hoy por EE.UU., el Reino Unido y Francia contra el Gobierno de Bachar Al Asad combinó ataques aéreos y misiles proyectados desde buques en el Mediterráneo, según informó hoy el Pentágono. «Fuerzas navales y aéreas estadounidenses, francesas y británicas estuvieron implicadas en la operación», explicó el jefe del Estado Mayor Conjunto de EE.UU., general Joseph Dunford. Estas fuerzas perpetraron tres ataques en los que destruyeron un centro de investigación científica utilizado para el desarrollo y producción de armas químicas, dos depósitos con armamento químico y un «importante centro de comandancia», detalló Dunford. (EFE)

4.59 - Cuatro aviones de combate Tornados de las Fuerzas Aéreas británicas (RAF) participaron en un «ataque exitoso» en Siria contra una instalación de almacenamiento militar del régimen de Bachar al Asad, confirmó hoy un portavoz del ministerio de Defensa del Reino Unido. Los aparatos británicos fueron desplegados como parte de la misión coordinada entre el Reino Unido, Estados Unidos y Francia, para lanzar misiles de crucero contra una antigua base militar siria, situada a unos 24 kilómetros al oeste de la ciudad de Homs, según reveló esa cartera en un comunicado. (EFE)

4.51 La embajada de Rusia en Estados Unidos, Anatoly Antonov, ha advertido este sábado de que la decisión tomada por los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido y Francia de llevar a cabo un ataque en Siria «tendrá consecuencias», al tiempo que ha apuntado que «toda la responsabilidad» será de las potencias implicadas en la ofensiva. «Nuestros peores temores se han hecho realidad. Nuestros avisos no han sido escuchados. Se está implementando un escenario premeditado. Una vez más, estamos siendo amenazados», ha asegurado el embajador en un comunicado publicado por la Embajada rusa en su cuenta oficial de Facebook. De acuerdo con Antonov, «insultar al presidente de Rusia es inadmisible e inaceptable». El embajador ruso ha añadido que Estados Unidos es la potencia con el mayor arsenal de armas químicas del mundo, por lo que no tiene ningún "derecho moral" para culpar a otros países de haber perpetrado ataques químicos. (EP)

4.48 El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha mostrado su apoyo al ataque contra Siria por parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Francia y Reino Unido en respuesta al supuesto ataque químico en la localidad siria de Duma, situada en Ghuta Oriental. «Apoyo las acciones emprendidas por Estados Unidos, Reino Unido y Francia contra las instalaciones y capacidades de armas químicas del régimen sirio», ha señalado Stoltenberg en un comunicado. «Esto reducirá la capacidad del régimen para atacar aún más al pueblo de Siria con armas químicas», ha aseverado. (EP)

4.31 El Observatorio Sirio de Derechos Humanos ha asegurado este sábado que un centro de investigación científica y varias bases militares en Damasco han sido atacadas por las fuerzas de seguridad de Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Como resultado de la ofensiva, anunciada este sábado por el presidente estadounidense, Donald Trump, la cuarta división de las fuerzas de élite del Ejército Sirio y Guardia Republicana han sido golpeadas por los misiles norteamericanos. De acuerdo con el Observatorio, el Gobierno sirio había evacuado a principios de semana todas sus bases y aeropuertos militares a los que se han dirigido los ataques, ya que se esperaban una posible ofensiva. De acuerdo con la agencia Reuters, que ha citado a la televisión estatal siria, las fuerzas de Defensa Aérea del Ejército de Bashar Al Assad, ha abatido hasta 13 misiles en el área de Kiswah, al sur de Damasco. (REUTERS/EP)

4.27 El presidente francés, Emmanuel Macron, confirmó hoy que ha ordenado a las Fuerzas Armadas de su país intervenir en Siria junto a Reino Unido y Estados Unidos porque «no podemos tolerar la banalización del uso de armas químicas». En un comunicado, Macron subrayó que el ataque «está circunscrito a las capacidades del régimen sirio que permiten la producción y el empleo de armas químicas» y explicó que el Parlamento francés será informado de la ofensiva y se abrirá un debate parlamentario, como estipula la Constitución. Para Macron, «los hechos y la responsabilidad del régimen sirio» en el ataque químico que mató a decenas de personas el 7 de abril en Duma, cerca de Damasco, «no ofrecen ninguna duda». Por ello, consideró que «se ha traspasado la línea roja establecida por Francia en mayo de 2017». (EFE)

4.20 La primera ministra británica, Theresa May, dijo hoy que «no hay alternativa practicable al uso de la fuerza» en Siria, al confirmar la implicación militar de su país en la ofensiva conjunta adoptada contra el régimen de Bachar Al Asad en Siria. La líder conservadora indicó que se han agotado "todos los canales diplomáticos posibles" antes de acordar con Estados Unidos y Francia una acción coordinada en respuesta al ataque perpetrado por Asad con armamento químico el pasado sábado en la ciudad de Duma. «Este modelo persistente de comportamiento debe frenarse, no solo a fin de proteger a inocentes en Siria de muertes y bajas espantosas ocasionadas por armas químicas, sino también porque no podemos permitir la erosión de la norma internacional que evita el empleo de esas armas químicas», afirmó May en un comunicado. (EFE)

4.16 Buenas noches a todos. Tras el anuncio de Donald Trump sobre el inminente ataque sobre Siria, procedemos a relatar la última hora sobre el asunto.