Guadalupe, el símbolo de la cruzada de Trump contra los indocumentados

Es una de las imágenes más potentes que dejan los primeros compases de la presidencia de Donald Trump. La rejilla de un furgón policial permite ver parte del rostro brillante del sudor y una mezcla de preocupación y determinación en los ojos de Guadalupe García de Rayos, justo después de ser detenida y camino de la deportación en Phoenix (Arizona). Es una mexicana de 36 años, que lleva desde los 14 en EE.UU., donde ha tenido dos hijos -ambos ciudadanos estadounidenses- y se ha casado con Aaron Reyes, mexicano indocumentado como ella.

El miércoles fue ordenada su deportación después de que se presentara ante la policía de inmigración y aduanas (ICE), como hace una vez al año desde 2008. Aquel día, lo que hasta ahora era un trámite periódico se convirtió en una detención. Su marido y sus dos hijos, que la esperaban fuera, ya no la volvieron a ver.

La deportación de Guadalupe tiene que ver con la intensificación de los esfuerzos de la nueva Administración Trump por expulsar a los inmigrantes indocumentados con crímenes a sus espaldas. El de Guadalupe fue trabajar con una tarjeta de la Seguridad Social falsa. Tener ese documento es un requisito indispensable para acceder al mercado laboral legal en EE.UU. El resto, como hacen muchísimos inmigrantes, es «en negro». Le cazó una redada del shérif Joe Arpaio, famoso en todo EE.UU. por su cruzada contra los indocumentados en Arizona.

Bajo Obama, las autoridades priorizaban la deportación de indocumentados con historial de crímenes violentos o de ofensas graves.

Ya en México, Guadalupe dijo no arrepentirse de haber ido a personarse ante las autoridades y no buscar refugio en alguna organización religiosa para indocumentados. «Pienso que es injusto que me hayan sacado así sin darme una oportunidad. Yo solo iba a un chequeo y me arrestaron. Cada año iba al ICE, yo tenía mi permiso para trabajar», dijo en una entrevista a Univisión. «Primero fui víctima de Arpaio y ahora soy víctima de Trump».