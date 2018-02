Los grandes partidos de la oposición en Venezuela no participarán en las elecciones presidenciales Primero Justicia y Acción Democrática se suman a Voluntad Popular y renunciarán a la cita convocada por Maduro por falta de garantías y de condiciones justas y transparentes

Ludmila Vinogradoff

@ludmilavino Seguir 19/02/2018 19:00h Actualizado: 20/02/2018 09:54h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los partidos mayoritarios de la coalición opositora prevén no participar en las elecciones presidenciales anticipadas convocadas por el régimen de Nicolás Maduro por falta de garantías y de condiciones justas y transparentes.

En las próximas horas el sector mayoritario en la alianza Mesa de la Unidad Democrática (MUD), en la que se incluyen los partidos Primero Justicia y Acción Democrática (AD), deberá pronunciarse mediante un comunicado donde defina la estrategia a seguir ya que no han podido lograr un consenso sobre candidato unitario para enfrentar las presidenciales anticipadas.

Ha sido difícil para la dividida MUD llegar a un acuerdo entre sus 19 miembros desde hace semana y media cuando la Asamblea Constituyente, no reconocida nacional e internacionalmente, convocó las elecciones presidenciales para el 22 de abril, que busca reelegir a Maduro en el cargo por seis años más.

Las discusiones entre votar o no votar han llevado más tiempo del normal, después de haber fracasado el diálogo en República Dominicana porque el régimen de Maduro adelantó la convocatoria de las elecciones, cuando las partes habían acordado previamente que fuesen con seis meses de antelación o al final de año, como esta establece la Constitución venezolana.

Este fin de semana tampoco hubo pronunciamiento definitivo como lo había anunciado el secretario general de AD, Henry Ramos Allup, pero sí un acalorado debate entre las organizaciones políticas en un sitio secreto de Caracas. El resultado lo anunciarán esta tarde a las 16 horas local, dijo una fuente a ABC.

Los que faltan por pronunciarse oficialmente contra las elecciones anticipadas por falta de condiciones son AD y Primero Justicia. Voluntad Popular ya lo hizo la semana pasada seguida de Convergencia, Causa R, Movimiento Progresista, Vente Venezuela (de María Corina Machado) y Alianza Bravo Pueblo (de Antonio Ledezma).

Y los que han aceptado participar en las presidenciales son los partidos minoritarios de Avanzada Progresista de Henri Falcón, Un Nuevo Tiempo (UNT), el independiente ex adeco Claudio Fermín, Nubiva y el pastor evangélico, Javier Bertucci, que ha sido investigado en los Papeles de Panamá por estar involucrado en casos de corrupción.

El caso del Movimiento al Socialismo (MAS), que desde hace 19 años apoya al chavismo, cuya línea ha sido criticar a la MUD a cuya membresía renunció hace más de un año, ha sido activo en los debates sobre si votar o no votar con la MUD este fin de semana.

Lo que critican analistas políticos que se reservaron su nombre, es cómo los partidos minoritarios de la oposición hayan tenido tanta influencia al impedir un acuerdo en la alianza opositora MUD al punto de desintegrarla y hacerla desaparecer. No descartan el dinero de Maduro en la maniobra maquiavélica de «dividir y vencer». Por esta razón «los partidos se han tardado tanto en pronunciarse», dijeron las fuentes.

Voluntad Popular «no convalidará el fraude»

Ente los primeros en definirse fue Voluntad Popular, partido fundado por Leopoldo López, cuyo comunicado dice «no convalidará el fraude electoral convocado por la dictadura para el 22 de abril de 2018. No postularemos ni respaldaremos candidato alguno y llamamos a todas las organizaciones políticas democráticas a no participar ni convalidar el fraude del 22A. Quien se inscriba con estas condiciones estará haciéndole un favor a la dictadura».

La consigna no es quedarse tranquilos con los brazos cruzados. Para VP: «Nos ponemos a la orden del pueblo de Venezuela para impulsar un gran movimiento nacional e internacional de lucha y resistencia popular pacifico para conquistar verdaderas elecciones presidenciales libres y soluciones para nuestro pueblo este 2018».

También «nos sumamos al llamado que tanto la Iglesia Católica como diferentes liderazgos y organizaciones políticas han realizado para conformar un frente amplio nacional de lucha por la democracia que aglutine a todos las organizaciones y liderazgos que quieran un cambio en Venezuela».

Juan Pablo Guanipa, dirigente de Primero Justicia y ganador de las elecciones regionales de Zulia, que fueron despojadas por el chavismo, denunció que 61 centros fantasmas fueron habilitados para el Zulia para votar irregularmente.

Explicó que se han recibido denuncias de puntos clandestinos, «donde a escondidas inscriben a personas a las que le puedan controlar el voto». «El PSUV secuestró el registro electoral y está obligando a los que reciben el CLAP y no votan donde lo reciben, a que se cambien de residencia en el RE para poder controlar su voto».

«Esta es una pequeña lista de las irregularidades y trampas que el régimen y las cuatro rectoras maduristas implementan para cercenar las garantías que permitan que los venezolanos puedan ejercer su derecho al voto de manera libre». «Simplemente no hay condiciones y así no podemos participar, no vamos a caer en el fraude para lavarle la cara a la dictadura», sentenció Guanipa.