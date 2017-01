El polémico decreto ley firmado por Trump que suspende la entrada de todos los refugiados durante 120 días y la concesión durante 90 días de visados a siete países de mayoría musulmana con historial terrorista —Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Yemen e Irán— ha desatado medidas entre algunas de las grandes empresas multinacionales.

Starbucks, Google, Viber o Airbnb son algunas de las que ya han anunciado su rechazo a estas medidas del nuevo presidente de Estados Unidos. La cadena de cafés, por ejemplo, ha anunciado que contratará a a 10.000 refugiados durante los próximos cinco años, mientras que la plataforma de alquileres ha anunciado que porporcionará viviendas gratuitas a aquellos refugiados que lo necesiten.

Airbnb is providing free housing to refugees and anyone not allowed in the US. Stayed tuned for more, contact me if urgent need for housing