Un gran incendio provocado en un campo de refugiados griego hace que huyan miles de personas

Miles de emigrantes han huído del campo de Moria en la isla de Lesbos después de que se haya desatado un incendio aparentemente intencionado, según ha indicado la Policía.

«Entre 3.000 y 4.000 personas han huído del campo de Moria», ha declarado a la agencia AFP una fuente policial, que subrayaba que el viento ha alimentado más todavía las llamas. Esta misma fuente indicaba no tener «ninguna duda» del carácter intencionado del incendio.

Unbelievable pictures from #Lesvos: the Moria camp on fire, after clashes took place btw refugees, locals & police. (via @Anna_Pantelia) pic.twitter.com/RxJr0zBO75