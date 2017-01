En la cabeza un gorro rosa con forma de gatito, en la mano una pancarta progresista y en la boca un grito contra Donald Trump. Así es como centenares de miles de mujeres -y muchos hombres también- marcharon este sábado en Washington para defender los derechos que ven amenazados por el nuevo presidente de EEUU.

La «Marcha de las Mujeres», convocada casi al minuto de que el magnate neoyorquino ganara las elecciones en Estados Unidos, desbordó la gran explanada de jardines del National Mall, el centro monumental de la capital estadounidense, con al menos medio millón de personas.

Junto a los carteles con lemas como «La diversidad es estadounidense», «Los derechos de las mujeres son derechos humanos» o «Respeto para todos», llamaban la atención los gorros rosa con forma de gatito que llevaban muchas de las asistentes.

Era el icono de la marcha, el gorro «pussy cat» llamado así con un juego de palabras en respuesta irónica al polémico comentario de Trump sobre que a las mujeres hay que agarrarlas por sus partes íntimas («pussy», en inglés). «Pussy» fue la palabra que Trump utilizó en el vídeo con comentarios obscenos sobre las mujeres que supuso un gran escándalo en octubre.

«Es más que un símbolo contra Donald Trump, es un signo de nuestra unidad» y «una llamada a la acción» para defender nuestros derechos, explicaba Wendy Peace, que con una veintena de mujeres de todas las edades se lanzó a tricotar estos gorros en una pequeña tienda de Manhattan, The Knitty City.

Bridget se lo había tejido ella misma: «Voy a hacer todo lo que esté en mi mano para que las mujeres no seamos invisibles», dijo a Efe mientras esperaba, junto a decenas y decenas de personas, el metro para ir al punto de encuentro de la marcha, en los alrededores del Capitolio.

La movilización, que podría hacer historia como una de las más masivas de Estados Unidos, estuvo animada por conocidos artistas que no quisieron actuar en la investidura de Trump. La cantante Alicia Keys alabó la «fortaleza» de las (y los) manifestantes y les cantó «This girl is on fire». Madonna aseguró que «el bien no ganó en estas elecciones, pero ganará al final» y también las actrices Scarlett Johanson, Ashley Judd y América Ferrera enviaron duros mensajes de resistencia a Trump. El cineasta Michael Moore quiso ser más gráfico y rompió una portada de periódico con la noticia de la investidura de Trump.