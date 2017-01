El Gobierno heleno manda un barco militar para dar cobijo a 500 refugiados en Lesbos

Mientras Grecia sigue sufriendo las secuelas del mal tiempo y las bajas temperaturas, con mas de la mitad del país bajo la nieve, los refugiados y migrantes que se encuentran todavía en los centros de acogida en las islas del Egeo más cercanas a la costa turca siguen pasando mucho frío. El Gobierno heleno decidió esta semana enviar un barco militar para acoger a 500 personas de las que se encuentran en el centro de acogida de Moria en la isla de Lesbos, donde oficialmente se encuentran 5.447 personas.

El barco se encuentra ya en el puerto de Mitilini, dispuesto a recibir a los refugiados. Al menos dos mil quinientos están todavía viviendo en tiendas de campaña de plástico ahora nevadas y sin calefacción. La situación es también muy difícil en las islas de Quíos, Samos, Leros y Kos. Lo asegura uno de los miembros de la ONG Medicos sin Frontera, Apostolos Veizis, a la radio VIMA FM. Por su parte la ONG Medicos del Mundo ha recordado que hacía ya semanas que había avisado de los peligros a los que se enfrentaban quienes se encontraban en los centros de acogida, tanto refugiados como migrantes, ya que dichos centros no estaban preparados para el invierno.

En el caso concreto de Moria, en Lesbos, la organización ofrece ayuda médica, sacos de dormir y ropa caliente a quien lo necesita. «La responsabilidad de las políticas y su aplicación es concreta. Pero ahora no es el momento de buscar responsables. La prioridad es dar soluciones inmediatas», comenta esta organización que lleva tantos años ayudando a los mas vulnerables. Quienes conocen el trabajo de las ONGs destaca la labor de Caritas Grecia en Lesbos: lleva meses alquilando hoteles donde se encuentran más de cien personas, familias con niños muy pequeños o con enfermos. Se les ofrece no solo alojamiento completo, sino también ayuda médica, legal y psicológica, clases de idiomas etc.

El Ministro de Politica Migratoria Yanis Muzalas afirmó que en caso de ser necesario, se obligará a los hoteleros de las islas a acoger a los refugiados e inmigrantes, ya que en la mayoría de las islas las asociaciones de hoteleros se niegan a recibirlos aunque sus hoteles estén vacíos: temen los destrozos que podrían efectuar y problemas a la hora de ser pagados.

Atrapados en el país

Pero la opinión pública griega, y la internacional, está indignada ante el trato de estas personas que llegaron irregularmente al país y que se encuentran «atrapadas» en el país, sobre todo desde que se cerraron las fronteras para seguir su viaje a otros países europeos y entró en vigor después el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía. «Se trata oficialmente de unas 62.000 personas. Es una vergüenza que este gobierno, que tiene además acceso a financiación europea, no haya llegado a una solución mejor para alojarlos hasta su partida», comenta una asistenta social del ayuntamiento de Oropó, cercano al campamento de Malakasa, a una hora de Atenas.

La misma opinión refleja el editorial del diario Avgi (Amanecer), cercano a Syriza: bajo el título «Reflejos lentos» critica la situación del país bajo esta ola de mal tiempo y nieve,considerando «imperdonable» que hasta hoy no llegara un barco de la Marina «para acoger a algunos de los refugiados helados de Moria.» Y el editorial destaca que a estas alturas no importa de quien sea la culpa, sino que «el Estado, y en este caso concreto el ministerio de Política Migratoria, reaccione rápidamente y encuentre una solución. Esperamos que dicha solución funcione».

Durante la mañana, un grupo de sindicalistas comunistas se manifestaron a la puerta del ministerio de Política Migratoria, exigiendo «la creación de espacios con calefacción, alimentos electricidad y agua en los hotspots». Hay que destacar que en muchos casos el ministerio se enfrenta a las autoridades locales que no conceden los permisos necesarios para crear nuevos centros en las isla. Y lo malo es que no pueden abandonarlas los inmigrantes (sean o no refugiados) si no se han procesado antes sus expedientes y saber si solicitarán asilo, o bien se reunirán con su familia en otro país europeo o serán enviados a otro país o, en el peor de los casos, devueltos a Turquía. Todo ello supone muchos meses de espera.