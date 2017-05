El Gobierno griego consigue aprobar nuevas medidas de austeridad

El primer ministro radical Alexis Tsipras ha conseguido esta noche que los diputados de los dos partidos que forman su gobierno (SYRIZA y Griegos Independientes) aprueben por mayoría el proyecto de ley con las nuevas medidas de austeridad, ajustes y reformas exigidas por los acreedores del país. De esta forma espera conseguir el cierre retrasado de la segunda revisión del programa de rescate y un nuevo tramo de ayuda financiera para pagar en julio 6.000 millones de euros.

Tsipras ha conseguido los 153 votos de sus diputados (necesitando únicamente 151 para su aprobación por mayoría) en el parlamento unicameral griego con toda la oposición -que había exigido que la votación fuera nominal- en contra con 128 escaños, recalcando que el gobierno aprueba ahora medidas a las que se oponía categóricamente cuando estaba en la oposición y que lo hacía para seguir en el gobierno y no verse obligado a convocar elecciones anticipadas.

Las medidas incluyen reformas laborales (que permitirán entre otras cosas despidos colectivos y la apertura de comercios en domingo), reformas en el sector público y en el sector energético (abriendo el camino para la venta del 30% de la compañía estatal de electricidad DEI) y reducción de distintos complementos salariales. A partir del 2019 existirá la posibilidad de una nueva reducción del 18% de la mayoría de las pensiones, así como de distintas ayudas sociales mientras que los griegos deberán pagar más impuestos y a partir del 2020 lo harán también quienes ingresen desde 5.681 euros al año. Los recortes afectaran principalmente a la empobrecida clase media y a los mas vulnerables.

En el hemiciclo, la oposición ha criticado duramente al gobierno comenzando por el líder de la oposición, Kiriakos Mitsotakis. Este ha recordado las promesas no cumplidas de Tsipras y ha afirmado que con la votación de estas nuevas medidas «se cierra el ciclo del mayor engaño político vivido por el país», insistiendo en que «nuestra patria se ha convertido en una colonia de austeridad sin fin», y ha añadido: «Hemos perdido tres años y 26.000 millones de riqueza nacional». Mitsotakis ha afirmado también que «si no hubieran engañado a los griegos (los partidos del gobierno), Grecia sería ahora un país normal y habría regresado el desarrollo económico». Dirigiéndose a Tsipras, el político, ha añadido: «Ustedes prometieron que terminarían con todo lo viejo y con la corrupción, y ahora se muestran (…) más cínicos y sin escrúpulos» . Por su parte Panos Kamenos, el líder de los Griegos Independientes y Ministro de Defensa, ha asegurado que no habría recortes para el personal del Ejército y de las fuerzas de seguridad.

Por su parte Tsipras ha insistido en que ahora «pasamos a una agenda positiva y ustedes (refiriéndose a la oposición encabezada por los conservadores de Nueva Democracia) pierden sus aliados básicos, que son el cultivar el miedo y la fatalidad». El líder heleno también ha acusado a Mitsotakis de ser un profeta mentiroso y recordó que los beneficios de este nuevo acuerdo con los acreedores que, según sus palabras, «asegura el siguiente tramo del rescate, la aplicación de contramedidas que representan 4 millones de euros y se dirigirán al apoyo de los más débiles». Por último, ha recordado que estas medidas llevan al alivio de la deuda pública griega gracias al FMI «dando así luz verde para la inclusión de los bonos griegos en el programa de flexibilización cuantitativa (QE) del Banco Central Europeo». Tsipras también insistió en que de no garantizarse las medidas para aliviar la deuda griega, no se aplicarán los recortes acordados.

Antes de la votación y fuera del parlamento, mientras estaba hablando el primer ministro, hubo nuevamente varios incidentes violentos entre antisistemas encapuchados lanzando bombas molotov y policías con gases lacrimógenos que terminaron con una detención.