El descenso a los infiernos de Chris Christie ha acabado con el gobernador de New Jersey achicharrado en una playa desierta de su estado. Medio Estados Unidos está enfurecido con el político republicano y la otra mitad se mofa de quien ya es la caricatura de un gobernador estatal con aspiraciones presidenciales. Christie decidió cerrar varios kilómetros de playas de New Jersey, las que son de titularidad estatal, por una pelea presupuestaria con sus rivales demócratas que provocó el cierre gubernamental este fin de semana. Las oficinas públicas estatales, los parques -incluidas las playas que son del estado- y otros servicios quedarían cerrados hasta llegar a un acuerdo de financiación. Ocurrió durante unos días de calor atroz, en el puente de la festividad del 4 de julio, cuando los ciudadanos de New Jersey se van en estampida a la costa.

Christie fue hábil al discernir la fortaleza de Trump antes que nadie

Un fotógrafo del periódico local The Star-Ledger tuvo un presentimiento el pasado domingo: ¿qué hará el gobernador un día como hoy, con este calor, de puente, sin agenda oficial? Convenció a sus editores para alquilar una avioneta y sobrevoló las playas estatales de Island Beach , donde hay una, armado con un teleobjetivo potente. El cazador encontró su pieza. Un grupo de personas -familiares de Christie- retozaban en una playa ancha y desierta, delante de la casa oficial, con el frescor de la brisa atlántica y sin nadie kilómetros a la redonda. Enfocó al grupo y allí estaba el, en pleno tueste dominical.

El fotógrafo, Andy Mills, contó a The New York Times que notó cómo Christie le vio encaramado con su máquina en la avioneta. «Cuando hicimos contacto visual, los dos sabíamos qué estaba pasando», dijo. En ese momento, el gobernador ya era consciente que se había metido en un lío. Las fotografías se publicaron el lunes, para escándalo de la gente de New Jersey a la que no dejaron entrar en las playas públicas y tuvieron que conformarse con las que están fuera de los parques estatales.

Otro patinazo de Christie

No es el primer patinazo de Christie. En 2011, desató las críticas por usar el helicóptero oficial para ir a ver un partido de béisbol de su hijo. Cuatro años después, las cámaras le cazaron celebrando de forma ridícula la victoria de los Dallas Cowboys, un equipo de fútbol americano con pocos amigos en New Jersey. Pero Christie siempre se sobrepuso a estos gafes con su personalidad de político extrovertido, desenvuelto, peleador, el defensor de la gente corriente, dispuesto a batallar con los medios y responder con su lengua viperina.

Su capital político empezó a derrumbarse en las elecciones presidenciales del año pasado. Christie acudió como candidato presidencial, pero el escándalo de Bridgegate -el cierre de un puente con acceso a Nueva York para provocar caos en el tráfico y castigar a un enemigo político, relacionado con gente de su entorno- le estalló en medio de las primarias y acabó con cualquier opción real. Fue hábil al discernir la fortaleza de Trump antes que nadie, y fue el primer candidato en darle su apoyo.

Se convirtió en una especie de «Robin» de «Batman-Trump» que le trajo más chanzas que opciones políticas: la enemistad con el yerno de Trump, Jared Kushner, acabó con cualquier posibilidad de que tuviera relevancia en la Casa Blanca. Ahora tiene el índice de aprobación más bajo de la historia para un gobernador de New Jersey y el peor de cualquier gobernador de EE.UU. en los últimos 20 años. Si le quedaba algún futuro político, lo ha enterrado en la arena de la playa.