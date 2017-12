El giro a la derecha de Iberoamérica

Argentina: de un país arrasado al crecimiento

El presidente Mauricio Macri - EFE

Con Mauricio Macri en la Presidencia se inauguró hace dos años el ciclo que termina de dar carpetazo a los populismos de una izquierda obsoleta. El presidente de Argentina venció en segunda vuelta, como Sebastián Piñera, pero, a diferencia de la cordialidad de éste con su adversario y la presidenta en ejercicio, Michelle Bachelet, Macri no logró un gesto de respeto de su antecesora. El primer presidente de la democracia que no es ni peronista ni pertenece a las filas de la Unión Cívica Radical (UCR), no logró siquiera que la expresidenta le entregara la banda presidencial y el bastón de mando. La viuda de Néstor Kirchner, acorralada en la justicia por corrupción y hasta procesada por Traición a la Patria, no ha perdido ocasión para tratar de resucitar, con los suyos, a los fantasmas de la ingobernabilidad. El mínimo traspié del Gobierno sirve en bandeja la campaña de intento de acoso y derribo. Pero Mauricio Macri no es Fernando de la Rúa y el kirchnerismo, aunque ruidoso, ha quedado reducido a su mínima expresión. Los manotazos de ahogado que se perciben, en este mes de diciembre, dentro y fuera del Congreso de Diputados, con escenas de manifestaciones violentas y hasta intentos de asedio al Congreso, son una prueba más de su debilidad. Entre otras cosas, porque el peronismo le «soltó la mano» a «Cristina» hace tiempo.

Macri, sin mayoría absoluta en ninguna Cámara, ganó las elecciones legislativas de medio término. El presidente que lidera la coalición de liberales y socialdemócratas de Cambiemos mantiene su hoja de ruta con paso propio. Recibió una Argentina arrasada política, económica y socialmente que ahora está en crecimiento. Logró salir de la cesación de pagos, liberar la compra-venta de divisas, estabilizar la moneda, recuperar un espacio en el mapa del mundo y depurar los elementos mafiosos y corruptos enquistados en el aparato del Estado que ahora intenta reducir. El ajuste está en proceso mientras la inflación (la mitad del año anterior) no baja del 22%, la deuda pública va en aumento y la competitividad para las empresas brilla por su ausencia.