Muere GerÃ³nimo Â«MomoÂ» Venegas, el sindicalista argentino de rostro humano y sentido de Estado

Mauricio Macri le ha definido, al dar el pésame a su familia, como el «defensor de los derechos de los trabajadores rurales». El presidente de Argentina ha lamentado «profundamente» la «partida» del Momo Venegas, como todos conocían a este sindicalista con rostro humano y sentido de Estado.

Gerónimo «Momo» Venegas jamás dudó, ni durante la dictadura (1976-83) cuando se trataba de «defender convicciones», como acostumbraba a decir. Prueba de ello fue su enfrentamiento, -le costó caro-, sostenido con la viuda de Néstor Kirchner durante sus dos mandatos (2007-2015). «El Momo» puso la cara -y el cuerpo- para sumarse a las protestas que tenían en cabeza a la patronal agraria. Fue durante la llamada crisis del campo, desatada por la terquedad del matrimonio Kirchner de imponer una ley que aumentaba las «retenciones» o impuestos previos al sector.

Con estudios básicos (no terminó la primaria) Venegas fue un hombre hecho a sí mismo. Los cargos alcanzados, en la jungla sindical argentina, fueron una prueba de habilidad, resistencia, tenacidad e inteligencia natural. Presidente de OSPRERA (Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina), ex secretario del Interior de la poderosa CGT (Confederación General del Trabajo) y titular del Grupo Mundial de Trabajadores Agrícolas de la UITA que representa a más de 1.500 millones de personas, el Momo estuvo al frente de las históricas «62 Organizaciones Gremiales Peronistas».

«El peronismo en Cambiemos»

Campechano, alto, calvo y robusto al estilo Yul Brinner, el Momo entendía el sindicalismo como un camino para mejorar la vida de los trabajadores y no, como es habitual, como una fábrica inagotable para llenarse los bolsillos. Con esa convicción y la certeza de que Argentina no podía soportar más latrocinio y «quebranto», se sumó desde su partido FE a la coalición electoral Cambiemos que puso fin a doce años de kirchnerismo. «Lo más importante del triunfo de Mauricio Macri es haber terminado con la corrupción de Estado, esa corrupción que no nos dejaba crecer, que nos llevaba rumbo a Venezuela», había afirmado recientemente. El otro sindicalismo, el de la rapiña, no dudo en llamarle «traidor».

Momo se mantuvo fiel a sí mismo y hasta se opuso a la huelga general de abril. Una vez más, aguantó el embate. En este caso, de los suyos.

El 1 de mayo, rodeado de miles de argentinos, celebraba el día del trabajador. Mauricio Macri y buena parte de su Gabinete, en un hecho insólito, subieron al escenario a darle su apoyo. A sus espaldas un cartel resumía una escena sin precedente: «El peronismo en Cambiemos». Gerónimo Venegas, casado y con seis hijos, murió a los 75 años. El cáncer le venció en esta batalla. Fue la última de una vida. Descanse en paz.