George Weah se convierte en el presidente de Liberia Con el 98% de los votos contados, el exfutbolista obtendría el 61,5% de los votos en la segunda ronda de las elecciones

No hubo sorpresas: el exfutbolista George Weah, de 51 años, venció al vicepresidente Joseph Boakai, 73, en la segunda vuelta de las elecciones generales de Liberia. A falta de los resultados finales que se darán a conocer mañana, el candidato de la Coalición de Cambio Democrático (CDC) se convertirá en el 25º presidente del país y tomará el relevo de la Nobel de la Paz Ellen Johnson Sirleaf. Se trata de la primera transferencia democrática de un líder elegido a otro desde 1944.

Más de 2 millones de liberianos fueron llamados a las urnas el pasado martes tras un mes de tensiones políticas. De estos, un 52% son jóvenes de entre 18 y 32 años y el 54 % de los votantes forman parte de comunidades pobres, donde Weah se postuló como claro favorito. Con buena parte de los votos escrutados, Weah tendría un apoyo del 61,5%, mientras que su rival obtendría un 38,7%. Se impuso el carisma a la experiencia y el “cambio para la esperanza” ganó a la continuidad. La jornada electoral se desarrolló sin incidentes. Sin embargo, las celebraciones llegaron antes de lo esperado. Como ya sucedió hace dos meses, pocas horas después del cierre de los colegios electorales los votantes ya festejaban el triunfo del exjugador del Paris Saint-Germain y el AC Milan. La policía nacional advirtió al público que se abstuviera de celebraciones tempranas y emplazó a estos a esperar los resultados oficiales de la comisión electoral, que llegaron dos días después de la celebración de los comicios.

Los buenos resultados cosechados por el futbolista en la primera vuelta (con el 38,4% de los votos) le colocó como favorito para suceder a Sirleaf. El candidato del Partido para la Unidad (UP, por sus siglas en inglés) obtuvo el 29% de los votos. Sin embargo, ninguno de los veinte candidatos alcanzaron el 50% de los votos necesario para ser investido presidente en los comicios celebrados el 10 de octubre, por tanto, se tuvo que celebrar una segunda vuelta entre los dos políticos más votados.

Weah, el único africano en ser nombrado Jugador Mundial de la FIFA (1995), perdió ante Johnson Sirleaf en una elección de 2005 cuando se estrenó como político y ha servido en el Senado desde 2015. Su rival, Boakai (73) es visto como un candidato de continuidad y ha sido elogiado por sus años de servicio público, libre de corrupción, durante casi cuatro décadas, sirviendo los 12 últimos como vicepresidente. Al depositar su voto en la urna, el experimentado político, que no contó con el apoyo público de Sirleaf, declaró que aceptaría los resultados y que encontraría otro modo de seguir sirviendo a su país.

A principios de diciembre el Tribunal Supremo de Liberia dio luz verde a la celebración de la segunda vuelta de los comicios que estaba prevista para el 7 de noviembre. El proceso electoral se paralizó ante la denuncia de fraude electoral del candidato Charles Brumskine (Partido por la Libertad), quien quedó tercero con un 9% de los votos en la primera vuelta de las elecciones. Sin embargo, la Comisión Nacional Electoral (NEC, por sus siglas en inglés) no encontró suficientes pruebas de fraude electoral y, en base a su investigación, el tribunal dictaminó que no era necesario repetir la primera vuelta. Los jueces, que fallaron por 4-1, consideraron que tales prácticas fraudulentas no justificaban una repetición de las elecciones: "A pesar de nuestros hallazgos de que, efectivamente, hubo algunas irregularidades, fraude y violaciones de la Nueva Ley Electoral, así como de las Reglas y Reglamentos del NEC, sostenemos que no hay evidencia que demuestre que esas violaciones fueron de tal magnitud que justifique invalidar todo el proceso electoral”, dijo el juez Philip AZ Banks, quien leyó el fallo. Además, la investigación concluyó que dichas malas prácticas no se correspondían con ningún tipo de conspiración por parte de los funcionarios de la comisión electoral.

Liberia, fundada por esclavos estadounidenses liberados en el siglo XIX, no ha tenido una transferencia democrática de poder en 73 años. Se prevé que esto suceda en enero de 2018. La actual presidenta asumió el cargo en 2006, después de que su predecesor, Charles Taylor, fuera obligado por los rebeldes a dar un paso atrás en 2003, poniendo fin a una larga guerra civil. Actualmente Taylor cumple una condena de 50 años en una prisión de Reino Unido por crímenes de guerra relacionados con el conflicto en la vecina Sierra Leona. Su exmujer, Jewel Howard Taylor, ha hecho campaña con Weah y apunta avicepresidenta.

Tras 12 años en el poder, el gobierno de Sirleaf logró consolidar la paz en el país de África Occidental, reconstruir Liberia y dejar una economía cuatro veces mejor que en 2005. Sin embargo, sus críticos le reprochan que no hiciera más para sacar a los liberianos de la pobreza extrema y que su administración esté manchada por la corrupción. A las dos guerras civiles que vivió el país antes de la llegada de la Nobel de la Paz al poder, se suma una terrible epidemia de ébola que causó la muerte de miles de personas entre 2014 y 2016, haciendo mella en el sistema sanitario del país. El nivel de vida en Liberia, la república moderna más antigua de África, sigue siendo uno de los peores del mundo.