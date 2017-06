George Osborne afirma que May tendría que renunciar si se cumple la encuesta

George Osborne, de solo 46 años a pesar del importante rol que ha desempeñado en la política británica, era el competente ministro de Economía de Cameron y su amigo personal y mano derecha. Nada más llegar al poder en julio del año pasado, May barrió al cameronismo y prescindió de Osborne, hoy director del periódico del metro de Londres, «Evening Standard», un gratuito de gran tirada donde se está cobrando la factura con duros pellizcos a su compañera de partido y primera ministra.

Osborne, que todavía sangra por la herida de su cese, ha insinuado en la cadena ITV, nada más conocerse los resultados de la encuesta a pie de urna que dejan a May a doce escaños de la mayoría absoluta, que si ese resultado se confirma tendrá muy difícil seguir al frente del Partido Conservador: «Trabajé muy bien con Theresa May y tiene inteligencia e integridad. Si logra peor resultado que hace dos años y es casi imposible formar Gobierno, entonces dudo que sobreviva a largo plazo como líder del Partido Conservador. Pero lo que ha salido es solo una encuesta, no son los resultados».

Paul Nuttall, el sustituto de Nigel Farage, quien probablemente firmará esta noche el hundimiento del partido eurófobo populista UKIP, también ha arremetido contra May: «Si la encuesta es cierta, Theresa May habrá puesto bajo amenaza el Brexit. Dije desde el comienzo que convocar estas elecciones había sido equivocado».

Por su parte los liberales han escrito un tuit donde descarta coaligarse de nuevo con los tories, como hicieron con Cameron en 2010: «Para ser claros: ni coalición ni acuerdos», han dicho de manera contundente.

Ya se han conocido los dos primeros resultados reales, dos circunscripciones laboristas de siempre, Houghton y Sunderland y Newcastle, donde ha ganado muy holgadamente el partido de Corbyn, aunque los conservadores también han crecido, probablemente a costa de la caída de UKIP, que ha perdido un 16% de votos en Sunderland y un 10% en Newcastle.

La primera circunscripción en declarar su resultado ha sido Newcastle. De cada una de las 650 circunscripciones británicas sale un diputado y el modelo británico el partido que gana en cada una de ellas se lo lleva todo. Los laboristas han ganado en la norteña Newcastle con el 64,8% de los votos, seguidos por los tories con el 26,5%. En Houghton y Sunderland el triunfo laborista es con el 59,6%, con los conservadores en segundo lugar con el 29,6%.