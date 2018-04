Fumata negra en el Gobierno italiano: un furioso Berlusconi desata su ira contra el veto del M5E «Los italianos han votado mal. El M5E es un peligro para Italia, es necesario evitar que tomen el poder», ha dicho el exCavaliere

Sigue la fumata negra sobre la formación del gobierno italiano, mes y medio después de la celebración de elecciones generales. El pasado miércoles el presidente de la República, Sergio Mattarella, dio a la presidenta del Senado, María Elisabetta Alberti Casellati, lo que se conoce como «mandato exploratorio». Casellati, 72 años, seguidora fiel del líder de Forza Italia, Silvio Berlusconi, tenía la misión de «verificar durante dos días si existía la posibilidad de formar una mayoría parlamentaria entre el centro derecha y el Movimiento 5 Estrellas». Alberti Casellati ha acudido hoy al palacio del Quirinal, sede de la presidencia de la República, para dar cuenta a Matarella sobre sus dos rondas de encuentros con los líderes de los partidos políticos. El resultado ha sido, como se había vaticinado, un fracaso.

Los partidos continúan con sus vetos entrecruzados y actúan como si estuvieran en campaña electoral. De hecho hay elecciones locales en las regiones de Molise y Friuli-Venecia Julia, donde los vencedores de los comicios generales del 4 de marzo, el Movimiento 5 Estrellas (M5E) y la Liga Norte, confían en mejorar incluso sus buenos resultados de hace mes y medio.

Veto a Berlusconi

La mayor dificultad para la formación de un gobierno del centro derecha con el Movimiento 5 Estrellas la constituye el rechazo radical por parte del M5E a participar en una mayoría parlamentaria en la que esté presente Forza Italia, cuyo líder, Silvio Berlusconi, es considerado por los «grillini» como «el mal absoluto de Italia». Este veto ha irritado profundamente al exCavaliere quien ha pasado al ataque con extraordinaria dureza, cerrando la posibilidad de cualquier relación con el M5E: «No hay ninguna hipótesis de acuerdo con un movimiento que ni siquiera es un partido democrático. Estoy disgustado. Los italianos han votado mal. Hemos tratado dar continuidad a la experiencia del centro derecha, pensando que fuera útil nuestra competencia dentro de un equipo de ineficaces (en referencia a los «grillini»), pero ahora estoy absolutamente convencido que el M5E es un peligro para Italia. Es necesario evitar que tomen el poder». Después, Silvio Berlusconi ha abierto la puerta al diálogo con el Partido Democrático (PD), centro izquierda: «Desde el punto de vista de la responsabilidad y de la democracia, el PD está a años luz por delante del M5E».

Aire de ruptura

Las duras declaraciones de Berlusconi no han gustado al secretario político de la Liga Norte, Matteo Salvini, quien en la práctica es el líder del centro derecha porque su partido ha sido el más votado de la coalición (17,5 %). «Si Berlusconi quiere ir con el PD, puede ir solo. Se equivoca cuando dice que los italianos votan mal y que comete otro error cuando subraya que quiere llevar al gobierno al PD. Y no me gusta que hable mal de un partido que ha sido votado por un tercio de los italianos (el M5E obtuvo un 32,5 % de votos)», ha manifestado Matteo Salvini.

Mientras se respira aire de ruptura en el centro derecha, y continua el caos sobre la formación de gobierno, la iniciativa vuelve a manos del presidente de la República, quien decidirá el camino a seguir en las negociaciones. La eventualidad de que Mattarella se oriente por un gobierno técnico ha sido rechazada de forma rotunda por Matteo Salvini.