Las fuerzas de seguridad bloquean Caracas para impedir la marcha

Caracas parece una ciudad sitiada. Desde anoche las fuerzas de seguridad han bloqueado las entradas principales de la capital venezolana para impedir a los manifestantes celebrar hoy la gran marcha pacífica contra el presidente Nicolás Maduro, convocada por la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Hoy jueves parece un día feriado. Los comercios prefirieron cerrar para permitir a los empleados acudir a la marcha. Los dirigentes de la oposición han programado realizar la manifestación en las tres avenidas principales como la de Francisco de Miranda, la Rio de Janeiro y la Libertador frente el liceo Gustavo Herrera.

El bloqueo de las entradas de la ciudad ha afectado tanto a los manifestantes como a los trabajadores. Es el caso de Huniades Urbina-Medina, pediatra, que en un correo a los corresponsales extranjeros quiso «denunciar al mundo que hoy, 1 de septiembre, de 04:00 am traté de llegar a Caracas a mi trabajo diario en cuidados intensivos. Traté de explicar a las fuerzas militares que bloqueaban la carretera que me permitieran pasar para ir a mi hospital pero no me permitieron», dice la pediatra Urbina.

El gobernador de Miranda, Henrique Capriles, también denunció que la alcabala instalada por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana a la altura del kilómetro 11 de la Carretera Panamericana, específicamente en el municipio Los Salias, las personas decidieron bajarse de los vehículos y caminar por dicha arteria vial, para hacerse presente en la Gran Toma de Caracas, organizada por la Unidad para exigir respeto a la Constitución.

Desde la noche de este miércoles se han evidenciaron múltiples puntos de control en distintas carreteras del país, en los que los efectivos solicitan el listín oficial del INTTT para poder permitir acceso a Caracas.

Tamara Santana, residente del municipio Los Salias, dijo: «Dado a que no hay salida por los autobuses ya que están todos los accesos cerrados decidimos caminar por la Panamericana. No nos va a parar nadie. Estamos todos comprometidos con Venezuela y hoy será un gran día».

La consigna de la oposición es realizar la manifestación de protesta en el mismo sitio donde los militares les cierren el paso para llegar a Caracas.

Jesús «Chuo» Torrealba, secretario ejecutivo de la MUD, pactó con las fuerzas de seguridad para no utilizar la Plaza Venezuela como punto de concentración sino otro sitio para evitar choques con las tropas y tanquetas que se han acantonado en esa plaza.

El comunciado se leerá a las 13:30 hora local en la tarima de la MUD, ubicada en la avenida Libertador frente al liceo Gustavo Herrera. La manifestación culminará a las 2 pm de la tarde con la lectura de un comunicado. El sitio de la tarima será anunciado en las próximas horas.