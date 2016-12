Fuertes indicios de que el cadáver calcinado hallado en Río de Janeiro sea del embajador de Grecia en Brasil

La Policía de Río de Janeiro tiene fuertes indicios de que el cuerpo calcinado encontrado en un vehículo podría ser del embajador de Grecia en Brasil, Kyriakos Amiridis, desaparecido desde el lunes y que alquiló ese coche para pasar sus vacaciones con la familia en esa ciudad. El diplomático griego conocía muy bien Río, donde fue cónsul entre 2001 y 2004. Investigadores citados este viernes por la prensa brasileña aseguraron que Amiridis pudo haber sido víctima de un crimen pasional, aunque la Policía no ha confirmado de momento esta hipótesis.

Amiridis, de 59 años, fue visto por la última vez el lunes por la noche después de visitar a unos amigos de su esposa en Nova Iguazú, un barrio modesto de la región metropolitana de Río. Medios locales mostraron las imágenes de un vehículo blanco incendiado. La cadena Globo confirmó que la matrícula coincidía con la del vehículo alquilado por el embajador.

La Embajada de Grecia en Brasilia solo informó de que el diplomático se encontraba de vacaciones hasta el 9 de enero. Según la prensa local, la esposa del embajador, la brasileña Françoise Amiridis, no comunicó la desaparición de su marido hasta el miércoles.

El inspector de la Policía de Río, Evaristo Pontes, descartó la posibilidad de un secuestro porque no hubo ningún contacto para pedir dinero. «Estamos siguiendo algunas pistas, pero no esa», señaló. La Policía, que investiga el caso con mucha cautela, adelantó que la desaparición no tiene nada que ver con su misión diplomática.

Juegos Olímpicos

La región donde ocurrió el incidente es un área pobre y violenta, como sucede en Río de Janeiro, que ha mejorado sus índices de criminalidad en los últimos años en el contexto de los Juegos Olímpicos de 2016. Sin embargo, con la crisis económica la ciudad sufre un repunte de la delincuencia.

Amiridis, embajador de Grecia en Brasil desde el pasado enero, era un admirador declarado de Brasil y de Río de Janeiro. Su anterior destino fue Libia (2012-2016).