May, forzada a sacrificar a sus dos gurús de confianza

Si hubiese que hacer la lista de súper odiados dentro de la maquinaria del Gobierno británico en el último año, sin duda el ránking lo encabezarían Nick Timothy, un arrogante politólogo de 37 años salido de Birmingham, y la enérgica periodista escocesa Fiona Hill, de 44.

Los secretarios de Estado, los altos funcionarios y la mayoría de los ministros no podían con ellos. Timothy y Hill eran los jefes de gabinete de Theresa May, su círculo más íntimo y secretista, sus gurús de cabecera. De Timothy, de luenga barba, se decía que era «su Rasputín», su proveedor de ideas. El «tory rojo» hijo de un soldador que la convenció para intentar, al menos de boquilla, un conservadurismo más social que el de Cameron.

Mandaban mucho. Hasta ayer, cuando ambos se vieron forzados a dimitir, en una muestra palmaria de la enorme debilidad en que ha quedado quien se presentaba como «una líder fuerte y estable».

May ha ganado, pero a ocho escaños de la mayoría absoluta, obligando al Partido Conservador a apoyarse en la controvertida muleta del DUP norirlandés, un partido anticuado y muy a la derecha, que disgusta a la facción más liberal y centrista de los tories, que empieza a sacar cabeza.

La democracia británica no es la española, donde un político multi fracasado en las elecciones puede seguir en primera línea. En Inglaterra un líder que no funciona en las urnas debe dejar paso. «Es muy difícil creer que May pueda sobrevivir», era la cita más repetida ayer.

Los tories no harán una escabechina inmediata. Son ante todo una máquina de poder y asegurarlo es lo primero. May puede servir para quemar una etapa en el duro arranque de las conversaciones del Brexit. Pero nadie la ve capaz de consumar lo que dijo en la puerta del Número 10 tras su revés, cuando sin el menor atisbo de autocrítica anunció que desea completar su mandato de cinco años.

Un «pato cojo»

Los analistas le dan entre seis meses y dos años, aunque ese tipo de vaticinios son siempre osados. Lo que sí parece indudable es que no volverá a ser cabeza de cartel de los tories, lo que la convierte en lo que la jerga política norteamericana llama «un pato cojo».

Es solo un termómetro, pero en una encuesta entre afiliados en la web del Partido Conservador un 60% apoyan que May debe dimitir y solo el 37% se inclinan porque continúe en el cargo. La primera ministra está muy sola y sus escasos apoyos los encuentra en el sector más brexitero, los tories eurófobos, que la ven como garantía del Brexit drástico.

Según reveló la BBC, y nadie lo ha desmentido, conservadores influyentes amenazaron con desafiar el liderazgo de la premier este mismo lunes si no echaba de inmediato del Número 10 a Nick Timothy, el padre intelectual del programa electoral, y a Fiona Hill.

El Comité 1922 es el órgano que regula la elección y relevo de los líderes tories. Sus normas establecen que basta que lo soliciten un 15% de los diputados del partido para que se ponga en marcha una moción de confianza contra el líder, que puede acabar en relevo si la pierde. Esa es la amenaza que se hizo llegar a oídos de May.

Durante la campaña, Fiona Hill llegó a pedir a Ruth Davidson, la líder tory escocesa que ha triunfado en las urnas, que acudiese a Downing Street, para recriminarla porque no estaba siguiendo la instrucción de basar los mítines en el «liderazgo fuerte y estable» de May.

«Nuestro programa era veneno electoral. Sin pasión ni visión», se lamenta ya en voz alta el diputado Stewart Jackson. En su carta de dimisión, Nick Timothy reconoce que «no se acertó a transmitir un mensaje positivo». Pero se defiende. Recuerda que May ha obtenido 14 millones de votos y alega que el problema fue el inesperado auge laborista.

Timothy se escaquea del gran patinazo del programa que escribió, el llamado «impuesto de la demencia», que obligaba a los jubilados dependientes a pagar con sus viviendas por la asistencia social a domicilio. Dice que esa reforma «no era mi mascota». Pretexta que fue fruto de una reflexión compartida por mucha gente y que él solo la supervisó.

Pocas cosas gustan más a los ingleses que un buen cotilleo y la supuesta maldad del tándem Hill-Timothy se ha convertido en la comidilla. Katie Perrior, que aguantó unos meses como directora de comunicación de May, ha escrito un artículo en «The Times» describiendo con detalle el tono insolente y mandón de Fiona Hill en reuniones con la primera ministra, que solo en contadísimas ocasiones acertaba a llevarle la contraria. El comportamiento de ambos era «rudo, abusivo e infantil».

Ministros confirmados

Otros miembros del gabinete critican el mutismo con que trabajaba May, parapetada tras ambos. Se cree que la primera ministra tendrá que gobernar de forma más abierta y cooperativa. Por lo de pronto, ha tenido que confirmar como ministro de Economía al moderado y europeísta Philip Hammond, que estaba a la baja y seguramente habría caído con una mayoría absoluta.

May intenta sobrevivir. Ayer envió a uno de sus jefes parlamentarios a negociar a Belfast con los unionistas del DUP, que con sus diez diputados son el oxígeno que le permitirá sobrevivir en las aguas revueltas de Westminster. La primera ministra quiere además alcanzar una coalición formal, para no tener que entrar en un regateo y pasar por la taquilla del DUP cada vez que quiera sacar adelante una ley importante.

La ex líder sólida vivirá en el alambre. Ya han empezado las quinielas, con tres nombres: el de siempre, Boris Johnson, el carisma rubio y desordenado de 52 años; la ministra del Interior, Amber Rudd, una europeísta templada que es una competente dialéctica, y el inteligente libertario David Davis, el ministro negociador del Brexit, que con 68 años tal vez esté ya un poco de vuelta para ser el logo del futuro.