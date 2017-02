La Fiscalía de Perú ha ordenado la detención preventiva del expresidente Alejandro Toledo (2001-06) por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos.

Este jueves el Poder Judicial ha evaluado la aprobación de la detención preventiva a nivel internacional contra el exgobernante peruano, que fue cursada tras la denuncia del exgerente de Odebrecht, Jorge Barata de haberle pagado 20 millones de dólares como soborno al construir la interoceánica que une Perú y Brasil.

«Para mí, son 20 millones de dólares», le dijo Toledo a Barata en una reunión en un hotel en Río de Janeiro, en el 2004 donde también se encontraban el empresario acusado de ser testaferro del expresidente, Joseph Maiman junto a sus colaboradores, Gideon Weinstein y Sabi Saylan.

Según informó la Fiscalía peruana, la investigación de «Lavajato» que se realiza en Brasil y se extiende a 12 países de América Latina, puede involucrar también a los expresidentes Alan García (2006-11) y Ollanta Humala (2011-16).

Es inédito en la historia peruana que a la vez se investigue a tres expresidentes por corrupción de las empresas brasileñas. Ya hay un expresidente en la cárcel, ya que en el 2009, el Poder Judicial sentenció por corrupción, secuestro agravados y violación a derechos humanos, a Alberto Fujimori (1990-2000) y para tal fin, le construyeron una cárcel lujosa de más de mil hectáreas al este de Lima.

«Jorge Barata ha sido representante vital de Odebrecht en nuestro país durante el gobierno de Toledo, García y Ollanta Humala. Ahora, ¿cuán ha avanzado en esto (el Fiscal) Hamilton Castro? Me parece que todavía no. Me parece que dentro del año y medio que ha tenido para hacer los avances de su investigación los resultados son modestos pero aún faltan muchas cosas por revelar; señaló a IDEELERADIO, el director de IDL-Reporteros, Gustavo Gorriti».

«Toledo acabo su gobierno como protagonista de una película de gánsters, que robaron y utilizaron el poder como una mascarada para lo que les importa. El que pudo ser el Benito Juarez del Perú acabó negociando como un gánster vulgar. Habiendo recibido el mandato mas noble posible lo traicionó de la forma mas vil imaginable», concluyó Gorriti.

Evolución

Alejandro Celestino Toledo Manrique nació en Ancash, en 1946, de una familia pobre y gracias a su esfuerzo pudo estudiar economía en Estados Unidos y transmitir a los peruanos, la posibilidad de ser gobernados por un hombre trabajador que se parecía a la mayoría de peruanos, por su origen indígena y que se hizo a si mismo.

Toledo llegó circunstancialmente en el 2000 a liderar a la oposición democrática al gobernante Alberto Fujimori, quien buscaba la tercera reelección. Para ello, trajo su brazo derecho, el jefe de facto del Servicio de Inteligencia, Vladimiro Montesinos (quien también está preso por múltiples delitos); corrompió organismos electorales, políticos y medios de comunicación con el fin de llevar a Fujimori al poder.

En el 2000, Toledo, de 69 años, se negó a postular en una elección que calificó de «fraudulenta» y organizó junto a la coalición opositora a Fujimori, la marcha de los 4 suyos, que reunió a miles de peruanos en las calles. Meses después cayó el gobierno de Fujimori debido a un vídeo donde Montesinos sobornaba al congresista Alberto Kouri para que se pase a la bancada del gobierno.

En las elecciones del 2001, Toledo fue elegido presidente y durante su gobierno eligió como ministro de Economía y Primer ministro al actual mandatario, Pedro Pablo Kuczynski.