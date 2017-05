Â«Por favor, ayudadmeÂ», la desesperada bÃºsqueda de familiares en MÃ¡nchester a travÃ©s de las redes sociales

Padres y amigos de los asistentes al concierto de Ariana Grande han recurrido a las redes sociales tras el posible atentado terrorista del Manchester Arena para localizar a sus seres queridos.

«Por favor, comparte esto. Mi hermana pequeña Emma estaba en el concierto de Ari esta noche en #Manchester y no contesta al teléfono, por favor, ayudadme», dice en un mensaje en Twitter una joven, acompañándolo de una niña rubia con flores en su pelo.

Erin, otro usuario de esta red social, suplica a la gente ayuda para también encontrar a su hermana: «Llevaba una sudadera rosa y vaqueros. Se llama Whitney». Otro usuario llamado Deplorable MrsK ha retuiteado una fotografía de un joven y ha añadido: «Mi hijo estaba en el Manchester Arena hoy. No contesta el teléfono, por favor...».

RealJamesWoods: RT GamerGateAntifa: My son was in the Manchester Arena today



He's not picking up my call!



Please… pic.twitter.com/ThJQ8UBf9T