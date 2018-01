Farage monta una «performance» populista en su reunión con el jefe negociador de la UE para el Brexit A pesar del Brexit y su odio hacia Europa, el eurodiputado por UKIP no renunciará a su pensión como ex miembro del Parlamento Europeo

IVÁN ALONSO

LONDRES 08/01/2018

Nigel Farage, uno de los arquitectos del Brexit, pero aun así, eurodiputado y ex líder del UKIP, anunció hace días que se reuniría en privado con el jefe negociador del proceso de salida de Reino Unido de la Unión Europea, Michel Barnier. A esa reunión, que se ha celebrado este lunes en Bruselas, Farage llegaba con tres preguntas directas para Barnier que él mismo compartía en su programa de radio en la cadena británica LBC: «¿Entiende Michel Barnier por qué Gran Bretaña votó a favor del Brexit?» «¿Qué le sucede a la economía de la UE si no hay un acuerdo comercial con nuestro país?» «¿Cómo ve Michel Barnier la inmigración masiva a la UE que atraviesa el Mediterráneo y por otros lugares?».

Tras esa breve reunión, el propio Farage dio su punto de vista del encuentro. Cree que aún desde la Unión Europea no se entiende el «verdadero motivo» por el que los ciudadanos de Reino Unido votaron «sí» en el referéndum de 2016. «Lo que Barnier no comprende en absoluto es que la inmigración de puertas abiertas dentro de la UE ha sido el asunto clave de todo esto». El eurodiputado, visiblemente molesto y a las puertas del Parlamento Europeo, aseguró además que «lo más decepcionante es que está bastante claro en las conversaciones todavía no ha salido la inmigración. Ni siquiera hemos comenzado a hablar sobre cómo vamos a poner en marcha algunos controles adecuados».

Farage, que a pesar de su odio hacia Europa no renunciará a su pensión como ex miembro del Parlamento Europeo cuando acabe esta legislatura y Reino Unido ya esté fuera de la UE, no vio muy partidario a Barnier de hacer más concesiones al Gobierno de Theresa May para avanzar en las negociaciones «no estoy seguro, mirando su lenguaje corporal hoy, no creo que él quiera dar mucho, así que va a ser un poco difícil». Para el exlíder del UKIP, Reino Unido ya ha aportado «muchísimo» en esta fase de diálogo y ahora «es el momento de que la Unión Europea retroceda un poco en servicios y servicios financieros».