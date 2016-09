El expresidente israelí Simon Peres, hospitalizado y en coma inducido

El expresidente israelí Simon Peres se encuentra en coma inducido tras haber sido trasladado este martes a un hospital cerca de Tel Aviv por un derrame cerebral, han informado fuentes oficiales israelíes.

Los doctores que tratan al premio Nobel de la Paz le han conectado a respiración artificial. En un primer momento, la oficina de prensa de Peres informó que se encontraba consciente y en situación estable, tras seringresado en el Centro Médico Shiba de la localidad de Tel Hashomer, próxima a Tel Aviv.

De acuerdo con el medio digital «Ynet», Peres fue acompañado por su médico privado, la doctora Ayelet Frisch, y ha sido analizado sobre un suceso relacionado con el cerebro.

La Oficina del Premio Nobel de la Paz por su parte ha informado de que se encuentra en situación estable y plenamente consciente y que ha comenzado a recibir asistencia médica.

El pasado 5 de septiembre un equipo médico colocó con éxito un marcapasos al expresidente israelí. El pasado enero Peres, de 93 años, fue dado de alta tras ser ingresado de urgencia por una dolencia cardíaca. En el último año ha sufrido algunas arritmias y puesto bajo observación médica. También se sometió a una operación en la que le fue ensanchada una arteria.

Peres, presidente de Israel entre 2007 y 2014, ocupó dos veces el cargo de primer ministro y otras dos el de primer ministro interino, además de ser doce veces ministro en las más de seis décadas que ha estado en activo en la política israelí.

En 1994 recibió tras la firma de los Acuerdos de Oslo -hace hoy 23 años- el premio Nobel de la Paz, que compartió con el primer ministro israelí Isaac Rabin y el presidente palestino, Yaser Arafat, muertos en 1995 y 2004, respectivamente.

«Simon, te queremos y la nación entera está deseando tu recuperación», ha asegurado el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un comunicado.

