Explosiones y tiroteos en un complejo hotelero de Manila, en Filipinas

Disparos y explosiones han sido escuchados este jueves en los aledaños de un complejo hotelero en Manila, la capital filipina, ha informado la CNN en su cuenta Twitter. Según la cadena norteamericana, un grupo de atacantes ataviados con máscaras empezaron a disparar contra la multitud del Resorts World Manila, cercano al aeropuerto de la capital filipina. Hay varios heridos, según testigos citados por el canal NBC News, aunque todavía no se han emitido ningún balance oficial de este suceso.

La Policía filipina ha rodeado y ha comenzado a evacuar este hotel cercano al aeropuerto de Manila a causa de un tiroteo en su interior, informan medios locales. Destacamentos de bomberos y ambulancias también se han desplazado hasta el hotel, desde donde se eleva una fuerte humareda, según una fuente citada por el diario Inquirer.

La empresa propietaria del inmueble ha informado en Twitter de que colabora con la Policía filipina «para garantizar que todos los clientes y empleados están a salvo». «Pedimos vuestras oraciones en estos difíciles momentos», ha publicado Resorts World.

JUST IN: Photos from Resorts World Manila show first responders treating victims after reports of gunfire https://t.co/nbnaarsQEepic.twitter.com/Ly9bUYYnlk