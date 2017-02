El exdirector de la CIA advierte de que el «orden mundial» está en grave peligro

El ex director de la CIA y exjefe militar de la misión multinacional en Afganistán David Petraeus aseguró hoy en una audiencia en el Congreso que el «orden mundial» creado por Washington está en grave peligro y puede «hundirse». El general retirado aseguró que «los estadounidenses no deberían dar el actual orden internacional por garantizado (...) Lo creamos nosotros y, del mismo modo, lo tenemos que mantener. Si no lo hacemos se resquebrajará y puede hundirse».

Petraeus reiteró en varias ocasiones ante el Comité de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes que el orden mundial está ante «amenazas sin precedentes desde muchas direcciones». El ex militar señalo como principales amenazas a Rusia, China, el extremismo islámico o los ciberataques.

Petraeus, al que el presidente estadounidense, Donald Trump, consideró para el puesto de secretario de Estado, aseguró que el verdadero objetivo del líder ruso, Vládimir Putin, es explotar las dudas de los estadounidenses sobre la importancia de instituciones como la Alianza Atlántica (OTAN). «No hay nada malo con intentar mejorar las relaciones con Rusia, pero hay que tener en cuenta que Rusia calcula sus intereses con un ojo clínico y frialdad, y Washington deber hacer lo mismo», apuntó Petraeus ante las dudas de los legisladores sobre la promesa de Trump de explorar una mejora de relaciones con el Kremlin.

Asimismo, Petraeus se refirió a la suspensión del programa de refugiados y el veto a la entrada de viajeros de 7 países musulmanes por parte de la administración de Trump y advirtió de que no se debe dejar a grupos como Daesh explotar la idea de que Estados Unidos está en guerra con el Islam.