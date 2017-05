EvacÃºan el Manchester Arena tras dos fuertes explosiones durante el concierto de Ariana Grande

La Policía británica ha reportado un «incidente», que podrían ser dos explosiones en el Manchester Arena, al término del concierto de Ariana Grande, y que ha obligado a evacuar el estadio.

Las fuerzas de seguridad instan a los vecinos a no acercarse a la zona y mantenerse fuera de esta zona por precaución.

Police responded to reports of an incident at Manchester Arena. Please stay away from the area. More details to follow....