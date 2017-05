Reabierta la estaciÃ³n de autobuses de Londres Â«Victoria Coach StationÂ» tras encontrar un Â«paquete sospechosoÂ»

La policía británica han vuelto a abrir la estación de autobuses de Londres, «Victoria Coach Station», y las calles de alrededor tras investigar un paquete sospechoso.

«El paquete sospechoso encontrado en la estación de autobuses de Victoria ya ha sido despejado, no sospechoso, gracias por su paciencia», ha anunciado la policía metropolitana de Londres en Twitter

Reino Unido está alerta tras el atentado en el concierto de Adriana Grande en Manchester.

The reported suspect package at Victoria Coach Station has now been cleared. Not suspicious. Thanks for your patience.