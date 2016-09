Evacúan a Clinton al borde del desmayo del acto del 11-S

La candidata presidencial estadounidense Hillary Clinton tuvo que retirarse precipitadamente hoy del acto central en Nueva York para conmemorar el 11-S al sentirse afectada por un golpe de calor, confirmaron fuentes oficiales.

Clinton estaba asistiendo de pie en los jardines del World Trade Center (WTC) a la ceremonia en la que se leen los nombres de las casi 3.000 víctimas que perecieron el 11 de septiembre de 2001, en la que también estaban presentes su rival republicano, Donald Trump, y autoridades locales.

Video shows Hillary Clinton very unsteady on her feet, leaving the 9/11 event. pic.twitter.com/Hrl0pDFgRk