Estalla la guerra entre la prole de Alberto Fujimori Keiko y Kenji, hijos del expresidente preso por corrupción, se enfrentan por el liderazgo del partido Fuerza Popular y sus aspiraciones presidenciales

PAO UGAZ

@larryportera Corresponsal en Lima 23/12/2017 02:36h Actualizado: 23/12/2017 09:22h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La votación en el Congreso de Perú, en la que el presidente Pedro Pablo Kuczynski se salvó de ser destituido gracias a la abstención de Kenji Fujimori y nueve congresistas del partido Fuerza Popular que dirige su hermana Keiko Sofía, evidenció el conflicto que mantienen los vástagos del exmandatario preso.

La actuación de Kenji Fujimori el pasado jueves por la noche demuestra el poder que tiene en el Parlamento y afecta al grupo parlamentario que dirige su hermana Keiko, que hasta ahora contaba con 71 miembros. Los nueve congresistas que se abstuvieron junto a Kenji fueron Maritza García, Estelita Bustos, Guillermo Bocangel, Clayton Galvan, Marita Herrera, Bienvenido Ramírez, Marvin Palma, Lizbeth Robles y Sonia Echevarría.

Cuando acabó la votación, Kenji Fujimori lloró de emoción y se abrazó con los congresistas cercanos a su posición, después de que fuera increpado verbal y físicamente por el congresista de Fuerza Popular Miguel Torres, según pudo comprobar ABC en el Congreso. Por su parte, el congresista de Fuerza Popular Héctor Becerril, del círculo cercano a Keiko Fujimori, consideró que se debe expulsar a los parlamentarios que se abstuvieron por «traición».

Si bien el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski se ha manifestado en contra del indulto a través de una negociación por votos en el Congreso, este escándalo seguirá flotando en el aire debido al protagonismo que ha adquirido Kenji tras la votación del jueves por la noche.

Cuando el entonces desconocido ingeniero agrónomo Alberto Kenya Fujimori llegó a la presidencia de Perú en 1990, tras derrotar al actual Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, llevaba una apacible vida matrimonial con la también ingeniera Susana Higuchi. Tuvieron cuatro hijos: Keiko Sofía, Hiro Alberto, Sachi Marcela y Kenji Gerardo. De los cuatro vástagos de la familia Fujimori Higuchi solo Keiko y Kenji optaron por la política.

Diferencias sobre la excarcelación

Hoy las diferencias políticas entre ambos hermanos son públicas y notorias, sobre todo en lo que concierne a la liberación de su padre, quien desde 2009 cumple una condena a 25 años de prisión por corrupción, secuestros y violaciones a los derechos humanos. Mientras Kenji trabaja sin denuedo por la excarcelación del expresidente, Keiko Sofía desestimó que el grupo parlamentario que dirige apruebe una ley de arresto domiciliario para todo aquel sentenciado por corrupción que tenga más de 75 años.

Kenji Gerardo está suspendido de sus actividades en el partido que dirige su hermana, como castigo por no seguir sus directrices en cuestiones como el matrimonio gay o la investigación al grupo católico acusado de pedofilia llamado Sodalicio. Kenji Gerardo también reprocha a su hermana que se haya distanciado de las personas que fueron más leales a su padre en el poder, porque para él «el fujimorismo no es Fuerza Popular, el fujimorismo lo hace el pueblo».

Keiko Fujimori perdió las elecciones presidenciales de 2016 por más de 40.000 votos frente a Pedro Pablo Kuczynski. Ahora envía mensajes a su hermano a través de sus congresistas más leales, quienes le llaman «traidor» y «desleal». También sostiene que ella es el único miembro del clan Fujimori que se va presentar a las presidenciales de 2021. En este sentido, Kenji Fujimori, de 37 años, aseguró en 2016 a través de Twitter que «la decisión es mía: sólo en el supuesto negado de que Keiko no gane la presidencia yo me postularé en 2021». La guerra en la familia Fujimori –protagonista de la vida política del país andino desde 1990– no ha hecho más que empezar.