Los Estados Ã¡rabes presentan sus condiciones a Qatar para acabar con el bloqueo

Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein han elaborado un documento conjunto que recoge las medidas exigidas a Qatar para terminar con el bloqueo que sufre desde que hace dos semanas fuese acusado de apoyar el terrorismo. Arabia Saudí y sus aliados cortaron las relaciones diplomáticas con Doha e impusieron unas durísimas sanciones económicas, desencadenando la mayor crisis política entre los países del Golfo en décadas. Qatar, que ha ganado protagonismo en la región en los últimos años, ha negado que estuviese financiando grupos terroristas para fomentar la inestabilidad en la zona.

De acuerdo a la agencia Associated Press, que ha conseguido una copia del documento, estas son algunas de las demandas:

-Cierre de la cadena de televisión Al Jazeera, radicada en Qatar

-Reducir sus relaciones con Irán y cerrar la base militar turca emplazada en suelo qatarí en un plazo de diez días

-Cortar todos los lazos con los Hermanos Musulmanes, prohibidos en los estados árabes

-Pagar una suma no especificada en compensación

-Dejar de financiar medios como Arabi21 o Middle East Eye

-Aportar información detallada sobre las figuras de la oposición que Qatar ha financiado, especialmente en Arabia Saudí

-Dejar de financiar grupos calificados como terroristas por Estados Unidos

-Alinearse política y económicamente con el Consejo de Cooperación del Golfo

-Entregar a todos los individuos que estén buscados por terrorismo en cualquiera de los cuatro países

El ministro de Exteriores qatarí, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, todavía no ha hecho ninguna declaración, pero hace ya unos días advirtió que su país no negociaría nada hasta que no se retirasen las medidas punitivas en vigor. Esta misma semana, el ministro dijo que no aceptarían «dictados del extranjero» y que «no discutiremos nada relacionado con Al Jazeera». El documento remitido especifica que, en caso de no cumplirse las demandas en un plazo de diez días, la lista quedará obsoleta y el bloqueo continuará.