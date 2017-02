«Os está mintiendo», el cartel de un eurodiputado durante la intervención de Farage

Imagen atípica en el pleno de la Eurocámara. El eurodiputado laborista británico, Seb Dance, ha sido amonestado por mostrar un cartel en el pleno mientras escuchaba, justo detrás suyo, el discurso del euroescéptico Nigel Farage. «Os está mintiendo», se leía en el cartel, con una flecha que señalaba al eurodiputado del UKIP.

La anécdota se ha producido durante el debate de urgencia para discutir el polémico decreto ejecutivo de Trump que veta la entrada de los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana, algo que han censurado todos los grupos, salvo los euroescépticos de Nigel Farage y el grupo de Marine Le Pen.

Según ha criticado posteriormente Dance, Farage suele utilizar su intervención en el Europarlamento para obtener un altavoz gratuito a su discurso «populista», pero «cuando los debates son limitados en el tiempo es imposible desafiar lo que está diciendo, así que protesté de la única forma en que supe en ese momento, que era agarrar un pedazo de papel, escribir un mensaje muy simple sobre él y sentarme detrás de Nigel Farage durante su diatriba habitual».

