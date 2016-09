Una española llega a Lesbos en una patera con refugiados

Los socorristas españoles de Proactiva Open Arms han intervenido este sábado en el rescate de una embarcación en la que viajaban 51 refugiados rumbo a Lesbos (Grecia) y entre los que había una ciudadana española, de nombre Mercedes, con 23 años de edad,embarazada de cinco meses y cuya familia viviría en Zaragoza, tal y como ella trasladó a los rescatadores.

Según explica el coordinador de la misión de Proactiva en Lesbos a Europa Press, Gerard Canals, el equipo recibió aviso de que un barco de Frontex portugués había interceptado una barcaza con 51 personas a bordo y la escoltaba a puerto. Los socorristas les acompañaron para garantizar la seguridad de los refugiados, pues la patera iba «muy sobrecargada» y después, colaboraron en el desembarco.

Fue completada esta tarea cuando una persona de otra ONG que había apoyado a pie de playa advirtió al equipo de Proactiva de que una española estaba entre el grupo de refugiados. Se sentaron a tomar un café con ella y les confirmó su nacionalidad, que tenía 23 años y que estaba embarazada de cinco meses.

«Nos enseñó el DNI, nos dijo que llevaba cinco años en Turquía, que no tenía recursos y que no había podido salir del país de otro modo. Por lo que nos contó, no pagó para subirse al barco pero lo que no sabemos es por qué vino por ese canal. Sólo dijo que no tenía recursos para salir de Turquía», explica Canals desde Lesbos.

La joven les explicó que era originaria de Panamá y que su familia reside en Zaragoza. «Nos contó que no había conseguido contactar con ellos, que se había ido de casa hacía mucho tiempo y que llevaba cinco años en Turquía. Dijo que allí no tenía posibilidad de trabajar, que la maltrataban por ser mujer y que lo único que encontraba era a cambio de tener sexo con ella», explica el coordinador de Proactiva en Lesbos.

Los miembros de la organización se llevaron «una sorpresa». Según cuenta Canals, en «alguna ocasión» se han encontrado con ciudadanos dominicanos en los barcos con refugiados que llegan de Turquía, pero nunca antes con una ciudadana comunitaria que tiene por serlo el derecho de entrar en suelo europeo por cualquier vía más segura.

Explica que «en principio» la joven seguirá «el mismo recorrido que el resto de los refugiados», que tras una primera parada de asistencia en Lesbos son llevados por las autoridades al centro de internamiento de Moria donde se les identifica y estudia su petición de asilo y desde donde pueden ser devueltos a Turquía aquellos que no cumplan los requisitos.

«Ahora no sabemos donde está. Calculamos que andará ya en Moria, pero imagino que en cuanto la identifiquen tendrán que ponerla en libertad», señala Canals, quien ofreció su ayuda a la joven. «Es un caso muy raro. No podemos ni imaginar qué puede haberle pasado», añade.

Proactiva llegó en septiembre de 2015 a las islas griegas. En un principio se trataba de dos grupos de cuatro voluntarios, todos socorristas profesionales, organizados por Camps, el director de la empresa catalana de salvamento Pro-activa Serveis Aquàtics.

Su labor se intensificó con la crisis humanitaria y decidieron fundar una ONG, Proactiva Open Arms, para canalizar la solidaridad de los ciudadanos que apoyaban su tarea en el mar rescatando embarcaciones en problemas y atendiendo ante naufragios en el entorno de las islas griegas.

En la actualidad, siguen prestando servicio en la zona marítima entre Turquía y Grecia garantizando la llegada a tierra de cientos de refugiados cada día, y se han extendido a las costas de Libia a bordo de un velero, el 'Astral', donado por un empresario italiano afincado en Granada.