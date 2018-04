El Gobierno quiere que Maduro acepte la vuelta del mismo embajador al que expulsó España responde a la propuesta de «normalizar» las relaciones hecha por el régimen bolivariano

El Gobierno español pone como condición para la «normalización» de las relaciones con Venezuela, propuesta por Nicolás Maduro, que éste acepte la vuelta a Caracas del embajador español, Jesús Silva, al que expulsó y declaró «persona non grata», según han informado a a ABC fuentes diplomáticas.

España ha respondido así a la iniciativa del régimen bolivariano, que el miércoles envió a Madrid al viceministro para Europa, Yván Gil, con una carta del canciller venezolano, Jorge Arreaza, a su colega español, Alfonso Dastis, en la que apuesta por abrir espacios de diálogo para normalizar las relaciones bilaterales. Estas se vieron deterioradas el pasado 25 de enero cuando el Gobierno de Maduro expulsó al embajador acusándole de injerencia en los asuntos internos de Venezuela, una medida que fue respondida de manera proporcional por España, expulsando al embajador venezolano en Madrid, Mario Isea.

En las últimas horas, el propio Maduro, en el programa televisivo «Con el Mazo Dando», ha afirmado que está de acuerdo con que los embajadores vuelvan a las capitales, «pero si hay respeto en las relaciones políticas y diplomáticas entre los Gobiernos». Y a renglón seguido, ha afirmado: «En base al respeto todo es posible, yo no me meto en los asuntos internos de España, en su crisis social, en la crisis económica, en la crisis de Cataluña (...) sé mucho de España, pero bastante de España, no me meto en la situación. ¿Por qué el gobierno de España se tiene que meter en la situación de Venezuela?».

Las autoridades españolas , que estudian la propuesta venezolana, no son partidarias de que el regreso se haga nombrando nuevos embajadores, sino que quieren que Maduro deje de considerar «personan non grata» al embajador Jesús Silva y que sea este quien vuelva a ocupar la Jefatura de Misión, a la que había llegado en agosto del pasad año. En cuanto a la vuelta de Isea a Madrid dependería de la decisión que tome el Gobierno venezolano, ya que el embajador llevaba en España ya cuatro años.

Mejorar las relaciones con la UE

La iniciativa tomada por Maduro responde al convencimiento de que si quiere mejorar sus relaciones con la Unión Europea y evitar nuevas sanciones debe contar con España, cuya voz en ese campo es escuchada por sus socios comunitarios.

Ayer mismo, el Congreso de los Diputados aprobó una moción en la que insta al Gobierno a no reconocer la convocatoria de las elecciones presidenciales de mayo ni sus resultados, por considerar que no serán democráticas pero, al mismo tiempo, hacer gestiones para intentar que lo sean, informa Europa Press.

La moción salió adelante con el apoyo de PP y Ciudadanos, que acordaron un texto de consenso a partir de una propuesta de los «naranjas», y con la abstención de PSOE, PNV y PDECAT, que no querían negar reconocimiento a los comicios venezolanas antes de hacer gestiones para que sean democráticos. Finalmente, el texto insta al Gobierno a no reconocer ni la convocatoria ni el resultado «por carecer de las mínimas garantías democráticas y por la falta de un calendario y unas condiciones de libre competencia electoral acordadas entre Gobierno y oposición».