El escándalo del «Club de los Presidentes» salpica a Theresa May El Gobierno pide explicaciones al ministro de la Familia, que asistió a la cena benéfica de Londres en la que se acosó a las azafatas

IVÁN ALONSO

LONDRES 25/01/2018 13:02h Actualizado: 25/01/2018 13:02h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Un proyecto empresarial para combatir el acoso

El escándalo de la cena de beneficiencia que reúne a solo hombres de lo más granado del empresariado británico, y que según el Financial Times terminó con varios casos de acoso sexual a las azafatas, ha terminado salpicando al Gobierno de Theresa May. Según informa hoy la prensa inglesa, el ministro de Familia. Nadhim Zahawi, era uno de los presentes en la gala benéfica del "Club de los Presidentes". Zahawi ha sido convocado a Downing Street para dar explicaciones, mientras la "premier" May no ha tardado en expresar su pesar por lo ocurrido. "Esto demuestra que existe mucho camino por recorrer para asegurar que todas las mujeres reciban un trato adecuado e igualitario", dijo una fuente del gobierno.

Todo lo reveló en exclusiva el periódico inglés The Financial Times. Consiguió infiltrar en el evento, conocido como “Cena de Presidentes”, a una de sus periodistas como azafata para conseguir información y lo que esta no esperaba era encontrarse con un “comportamiento bochornoso” por parte de 300 empresarios y hombres de negocios británicos.

El acto benéfico en el que estos participaban se celebra desde hace 30 años en Londres y esta vez tuvo lugar en el exclusivo hotel Dorchester. Allí se subastaban todo tipo de artículos con la intención de recaudar fondos que iban a parar a un hospital especializado en niños de la capital, el Great Ormond Hospital, quien por cierto ya ha asegurado que devolverá toda la suma de dinero que se recaudó, unos dos millones de libras.

Las azafatas, unas 130 la mayoría de ellas estudiantes que buscaban ganar un dinero extra trabajando en este tipo de eventos, explicaron que varios de los presentes les habían acosado sexualmente con actos como levantarles las faldas. Una de ellas , incluso, denuncia que uno de los asistentes le enseño sus genitales durante la fiesta posterior, celebrada en una habitación más pequeña frente al vestíbulo principal del Dorchester.

No es el único suceso que tuvo lugar esa noche. Otra de las azafatas asegura que un importante hombre de negocios y “prominente figura de la sociedad británica” le había agarrado por la cintura y la atrajo contra su estómago al mismo tiempo que le decía” estas demasiado sobria, quiero que te quites tus bragas y bailes sobre esa mesa”.