Erdogan y Putin sellan su alianza con un acuerdo nuclear

PILAR CEBRIÁN

«Estamos ante un acuerdo histórico». Así ha definido el mandatario turco Recep Tayyip Erdogan desde el complejo presidencial en Ankara el pacto alcanzado este martes con el líder ruso Vladimir Putin. El encuentro ha dado pie allanzamiento de la primera construcción de una planta nuclearen el país, «que servirá para el desarrollo y la cooperación con Rusia en el sector energético». La planta de Akkuyu, que se emplazará en la ciudad de Mersin, iniciará su actividad en 2023, «y coincidirá con el cien aniversario de la fundación de la República de Turquía», ha destacado Putin durante la ceremonia.

El macro proyecto de Akkuyu, cuyo principal actor es la Agencia de Energía Nuclear de Rusia -Rosatom-, será el primero de este tipo en Turquía y cubrirá el 10% de la cuota energética de todo el país. Las instalaciones contarán con cuatro reactores y con la capacidad para generar 4.800 megavatios; costará unos 20.000 millones de dólares y creará 10.000 puestos de trabajo.

Turquía depende del exterior energéticamente, en importaciones de gas natural y petróleo. Por ello el objetivo de la inversión en el sector nuclear «es reducir la factura de importaciones en energía primaria», ha declarado a ABC Sinan Ulgen, director de Edam, think tank turco, «además de diversificar la cesta energética para distanciarse de los hidrocarburos (…) y desarrollar también su industria tecnológica».

Sin embargo, el experto cree que el proyecto binacional no persigue objetivos políticos, «puesto que hay otro plan en marcha -en la ciudad de Silop- con un consorcio empresarial franco-japonés». La planta nuclear tampoco aleja a Turquía de sus socios occidentales puesto que «el historial de Ankara en no proliferación es muy bueno», ha matizado Ulgen, «y no debería compararse con el modelo iraní. No tiene planes futuros de programa doméstico de enriquecimiento».

En la reunión también ha tratado otros acuerdos bilaterales en el marco del Consejo de Cooperación de Alto Nivel -subórgano creado en 2010 para las relaciones de Rusia y Turquía-. El martes tuvo lugar el séptimo encuentro de este organismo que pretende avivar la cooperación a nivel estratégico y económico y también ha demostrado el fin de la crisis diplomática entre ambos países tras el derribo del caza ruso en noviembre de 2015. Los políticos han mantenido conversaciones sobre otros contratos del sector turístico, agrícola o en materia de defensa, como el envío de los sistemas de defensa antiaéreo y antimisiles S-400.