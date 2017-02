Mevlüt Çavusoglu se acelera cuando aborda cuestiones internas turcas, como las continuas purgas de funcionarios o arrestos de periodistas, tras una conferencia organizada por el Real Instituto Elcano con motivo de su visita oficial a España. Con mayor tranquilidad afirmó este jueves en Madrid que la posición de Turquía sobre Siria «no ha cambiado», pese al acercamiento con Rusia, y pidió que la UE abandone su «doble moral» y sea «honesta» sobre el ingreso de su país. En una entrevista con un pequeño grupo de periodistas españoles aseguró sobre la prohibición de entrada en EE.UU. a ciudadanos de siete países musulmanes que la Administración Trump «está trabajando en otro plan y espero que sea razonable», y se mostró esperanzado en una colaboración con Washington para derrotar a Daesh.

-Con los numerosas arrestos y el cierre de medios de comunicación ¿será transparente la campaña para el referéndum sobre la reforma constitucional? ¿Por qué el presidente Recep Tayyip Erdogan necesita más poder?

-El sistema presidencialista no significa que hay un hombre fuerte. La separación de poderes es clara en este sistema. Se fortalecerá el papel del Parlamento. Erdogan es suficientemente fuerte, les guste o no, es una persona fuerte, con carácter fuerte y un líder muy fuerte. Ha ganado todas las elecciones desde 2002, cada vez con mayor respaldo. Erdogan no necesita más poder, ya es suficientemente fuerte. Por favor, respeten la voluntad de los ciudadanos turcos y no traten de enseñarles.

-Después del golpe de Estado del pasado 15 de julio, el Gobierno turco ha detenido a 45.000 personas y unos 128.000 funcionarios han perdido su trabajo. ¿Se han respetado los derechos de cada uno de ellos?

-El golpe fue organizado por el grupo terrorista denominado FETÖ. Su líder es Fetula Gulen, que reside en Pensilvania. El golpe causó 248 muertos, entre ellos policías y militares, y 2.193 heridos. Gulen no vino personalmente a perpetrar este golpe sino que ordenó a personas afines en la Policía y el Ejército, a personas apartadas de las fuerzas de seguridad, a jueces, a fiscales e incluso académicos, que sabemos que dirigieron activamente este proceso de golpe. Nos consta que estas personas son fieles a esa banda terrorista, aunque trabajen en el Estado. Antes y después hemos visto lo que son capaces de hacer. Quien asesinó al embajador ruso era un sospechoso de esta organización, pero no había pruebas suficientes. También detectamos a personas que ayudaron al miembro de Daesh para el atentado de Nochevieja. Lo explico para que vean qué pasaría si no apartamos a estas personas.

«Si existe un periodista encarcelado por ejercer su profesión o por criticar al Gobierno, me gustaría saber quién es»

-Un informe de Reporteros sin Fronteras divulgado el miércoles sostiene que Turquía «es la mayor cárcel del mundo para los periodistas», con 150 periodistas en prisión preventiva. ¿No cree esta denuncia contraproducente para un país que quiere ingresar en la Unión Europea?

-No consideramos a Reporteros sin Fronteras una organización objetiva. Las cifras no son correctas. Si existe un periodista encarcelado por ejercer su profesión o por criticar al Gobierno, me gustaría saber quién es. Periodistas de medios locales cometieron delitos como herir a otro, robos... Personas identificadas como periodistas han apoyado el terrorismo o a las bandas terroristas. Se ha arrestado a un gran número de personas porque se detuvo a todas aquellas que apoyaron activamente el golpe, a los que lo planearon y las terceras personas que hicieron propaganda utilizando a los medios. Hay que distinguir entre periodistas críticos y los involucrados en el golpe.

-¿Entre las expectativas de Turquía con la Administración Trump figuran la extradición del clérigo Fetula Gulen y el fin del apoyo estadounidense a las milicias kurdosirias?

-No son combatientes kurdos, son terroristas. La anterior Administración colaboró con otra organización terrorista en nuestra lucha común contra Daesh. Un gran error. Es la debilidad de la coalición internacional contra Daesh: no puedo poner mis tropas pero pago o doy armas a otras organizaciones terroristas. Un tremendo error no solo para el futuro de Siria sino para todos nosotros. No hay diferencia entre el PKK turco (Partido de los Trabajadores del Kurdistán) y el YPG en Siria (las Unidades de Protección del Pueblo Kurdo, en sus siglas en inglés). Son la misma organización terrorista y utilizan los mismos campos de entrenamiento. Todos los terroristas que han atentado en Turquía en los dos últimos años procedían de campamentos del YPG y del PKK, ambos terroristas. Aunque la anterior Administración lo sabía, los continuaron apoyando. Esperamos que la Administración Trump no lo haga. Trump y Erdogan hablaron sobre cómo derrotar a Daesh juntos y estamos bastante esperanzados. También tenemos expectativas sobre la extradición de Gulen. La anterior Administración no pudo hacerlo, pero ahora les hemos transmitido que les enviaremos evidencias claras de que este hombre está detrás de la intento de golpe. Les hemos recordado que esa es nuestra expectativa.

«La UE tiene que decidir si nos quiere o no, no podemos seguir así»

-¿Cuáles son sus previsiones para el estancado proceso de ingreso de Turquía en la Unión Europea?

-La UE tiene que tomar una decisión, no podemos continuar así. Tiene que decidir si nos quiere o no nos quiere. La mayoría de los países miembros entienden la importancia de Turquía, incluida España, y aprecian su papel y responsabilidades que ha adoptado en Europa. Incluso aquellos países que son oponen al ingreso de Turquía se dan cuenta de ello. El problema es que no quieren compartir el poder. La UE se estableció con un equilibrio entre dos países y no lo quieren compartir. Pero les guste o no este equilibrio va a cambiar. El Reino Unido se marcha y la UE tiene que revisar su política interna, no solo la ampliación. La UE tiene que tomar una decisión sobre el futuro de la Unión.

-¿Qué le parece la prohibición de entrada en EE.UU. A ciudadanos de siete países musulmanes?

-Estoy en contra de esas prohibiciones. Se puede parar a terroristas o combatientes, pero no significa que hay que prohibir la entrada a personas inocentes porque son musulmanes o porque son de tal o cual país. No es justo. Estados unidos está trabajando en otro plan y espero que sea razonable.

-¿En qué estado se encuentra el acuerdo de devolución de refugiados con la UE?

-Turquía ha implementado totalmente el acuerdo, no así la UE, desafortunadamente. Es un problema común y debemos trabajar juntos, no es cuestión de una parte.