ENVENENAMIENTO EXESPÍA RUSO Varios países de la UE sopesan expulsar a diplomáticos rusos en solidaridad con May La Unión, que intenta mantener la unidad, llama a consultas a su embajador en Moscú

Enrique Serbeto

Seguir CORRESPONSAL EN BRUSELAS Actualizado: 24/03/2018 03:02h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Muchos países de la Unión Europea se disponen a tomar medidas adicionales contra Rusia por el envenenamiento de un exespía ruso en Salisbury y, posteriormente, el estrangulamiento de otro ciudadano ruso que vivía exiliado en Londres. El Consejo Europeo aceptó las tesis del Gobierno británico según las cuales Moscú es considerada responsable, de acuerdo con las tesis «más creíbles». El Kemlin negó estar detrás del ataque contra el exespía ruso Skripal y su hija, y ha acusado a la UE de sumarse a la «campaña de odio» impulsada por Londres.

Los líderes de los países miembros debatieron sobre este asunto en la cumbre que celebró en Bruselas el jueves y viernes y decidieron colectivamente ordenar al embajador de la UE en Moscú que vuelva a la capital comunitaria «para efectuar consultas», que es un gesto diplomático bastante explícito y grave. Ahora, lo que se prepara son las decisiones individuales de los gobiernos nacionales que pueden hacer lo mismo o incluso expulsar a diplomáticos rusos, como ha hecho Gran Bretaña. «Se trata de una situación sin precedentes. No estábamos preparados para este tipo de ataques pero políticamente lo más importante era que nos mantuviésemos unidos y eso se ha hecho», dijo el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.

La canciller alemana, Angela Merkel, justificó estas medidas porque las pruebas de la responsabilidad rusa presentadas por la «premier» británica, Theresa May, están «avaladas muy sólidamente» y por ello justificó la adopción de nuevas medidas, en su caso coordinadas con el presidente francés, Emmanuel Macron, con el que compareció en una rueda de prensa conjunta. Ambos países «consideran que son necesarios pasos adicionales, además de la retirada del embajador europeo». Macron calificó el ataque de un hecho «sin precedentes desde la Guerra Fría» y manifestó que la UE debe responder ante esta «agresión contra la seguridad y la soberanía de un aliado que hoy es miembro de la UE». El ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, había dicho en una visita a Kiev que París está considerando expulsar a cierto número de diplomáticos rusos en solidaridad con Gran Bretaña.

Donald Tusk dijo que la llamada a consultas del embajador es «una medida extraordinaria que no se había adoptado con anterioridad». Además de llamar al embajador de la UE para «informarle sobre las decisiones que hemos tomado en la reunión» y también «para que nos exponga sus datos sobre la situación en Rusia», se le ha pedido a la alta representante, Federica Mogherini», que analice la posibilidad de acciones suplementarias. Tusk también dijo que es muy probable que haya «pasos adicionales a nivel nacional» el próximo lunes, pero no especificó cuántos gobiernos lo van a hacer: «Serán -dijo- más de uno, seguro, pero probablemente no serán todos». El presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, matizó que por encima de la condena a los hechos, la UE no puede cortar todos los puentes puesto que «necesitamos mantener un canal de comunicación con Rusia para resolver los problemas del continente».

Respuesta más contundente

Se espera que sean los gobiernos de algunos de los países más sensibles a las cuestiones rusas, como Polonia, la República Checa y los tres países bálticos, Letonia, Estonia y Lituania, los que tomen las medidas más radicales, incluyendo la expulsión de diplomáticos rusos. Sin embargo, Boyko Borissov, primer ministro de Bulgaria, que ocupa la presidencia rotativa de la UE, dijo que esperará a que las indagaciones muestren el verdadero grado de responsabilidad de Moscú. Bulgaria tiene unas históricas relaciones muy estrechas con Rusia, y Borisov es probablemente el más incómodo en esta situación de la que dijo que espera «tensiones muy rápidas en las próximas semanas, porque muchos países comenzarán a llamar a sus embajadores y las cosas pueden ser más complicadas que en la Guerra Fría». El líder búlgaro estaba tan preocupado con la situación, que no compareció ante la prensa, como es tradicional, junto a los presidentes del Consejo y la Comisión.

Al marcharse de Bruselas, la primera ministra británica, Theresa May, dijo que agradecía el gesto de sus todavía colegas dentro del Consejo Europeo, que entre otras cosas también aceptaron endurecer el texto de las conclusiones contra Moscú. «La amenaza de Rusia no respeta fronteras y creo que está claro que Rusia está desafiando los valores que compartimos como ciudadanos europeos. Por eso creo que es lo correcto que nos mantengamos unidos en la defensa de esos valores».