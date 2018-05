ENTREVISTA Javier Bertucci: «Yo no soy político pero soy un líder para dirigir al pueblo» El pastor evangélico se enfrentará al presidente Nicolás Maduro y al exgobernador de Lara, Henri Falcón en las elecciones del próximo domingo en Venezuela

Después de 19 años predicando el evangelio, Javier Bertucci decidió saltar a la arena política como candidato a las elecciones presidenciales en Venezuela, a pesar de que nunca ha ocupado un cargo político. Bertucci, de 49 años, nació en Guanare en el estado Portuguesa, en el seno de una familia agricultora. En la actualidad está casado y tiene tres hijos.

En 2010, Javier Bertucci estuvo bajo arresto domiciliario por «contrabando y asociación para delinquir». El caso no se ha resuelto y se encuentra paralizado por la justicia. El próximo 20 de mayo se medirá en las urnas contra Nicolás Maduro y Henri Falcón.

¿Por qué decidió lanzarse a la presidencia de la república?

Yo llevo 10 años haciendo servicio social para el fin evangelístico y he recorrido el país escuchando a la gente. Desde el año pasado me encuentro en las calles con adultos mayores llorando porque no hay medicinas o madres desesperadas porque sus hijos no tienen qué comer, entonces me dí cuenta que desde la posición donde estaba no iba a lograr nada, así que tuve que pasar a la arena política si yo quería ver el cambio que mi país necesitaba. Por eso decido postular mi nombre y poner el liderazgo que tengo al servicio del pueblo venezolano.

¿Qué experiencia política tiene Bertucci para aspirar a ser Presidente de la República?

Para ser presidente no tienes que ser político, tienes que ser un líder que pueda dirigir al pueblo. Creo que tenemos gente que no tiene ninguna capacidad y solo por pertenecer a un partido político ocupan cargos importantes. El ejemplo perfecto es el presidente de nuestro país.

Entonces, ¿cree que puede resultar favorable para su candidatura que no tenga ese bagaje político?

La población está decepcionada de la clase política porque tenemos una oposición que en 20 años no logró concretar el cambio que necesitaba el país y por otro lado, el Gobierno que ha destruido a Venezuela a niveles que son realmente asombrosos.

Junto a los otros candidatos firmó un acuerdo de garantías electorales. ¿Considera que el Consejo Nacional Electoral ha cumplido con todas las garantías acordadas?

Sí, hasta ahora se ha cumplido el acuerdo. Falta que el día de las elecciones se cumplan las otras cláusulas como por ejemplo que no se pida el carnet de la patria para ejercer el voto.

¿Y con respecto a la participación de observadores internacionales?

Yo sabía que desde el principio eso no iba a suceder porque los trámites para la observación internacional tienen que empezar por lo menos cuatro meses antes de las elecciones. Se trató de pedir a la ONU su participación casi al mismo tiempo que firmamos el acuerdo de garantías. Eso viola por completo los tiempos que ellos exigen para enviar observadores a un proceso electoral.

¿Qué significa ir a unas elecciones sin el respaldo de la MUD?

Yo vengo de la iglesia cristiana evangélica, que en nuestro país tiene más de 48.000 congregaciones de las que 42.800 están conmigo. Esa estructura no la tiene ni la MUD, ni el PSUV.

¿Cómo lucha contra la abstención, cree que va a repercutir en la participación electoral?

El voto que yo he logrado atraer es de los chavistas decepcionados. Si yo sigo subiendo en las encuestas le puedo ganar a Maduro. Eso lo van a decidir los chavistas que no votarán por él ni por un candidato que traicionó las filas del chavismo. Así que el voto de castigo puede venir en grandes cantidades a mi candidatura.

La oposición dice que tanto usted como Falcón son cómplices del fraude electoral del Gobierno...

La oposición dice que no va a participar porque no se dan las condiciones. Lo que ocurre es que sus candidatos están inhabilitados. No tienen a un líder que se enfrente a Maduro. Además, con un Gobierno con el 80% de rechazo no se puede dejar de participar. La abstención solo los beneficia.

Luis Ratti, el otro candidato, le dio su apoyo a Falcón para apostar por la candidatura única, ¿por qué no estuvo dispuesto a declinar a favor de Falcón?

Yo le pedí una reunión a Falcón para evaluar esa posibilidad. Él no quiso asistir de forma personal, sino que prefirió que nuestros equipos se reunieran. Debo resaltar que el candidato solo tiene un comando de campaña en todo el país y no tiene el padrón electoral cubierto, por eso no llegamos a ningún acuerdo. Mi apreciación es que Henri Falcón no está participando para ganar porque no se puede enfrentar una candidatura con tanta irresponsabilidad.

Se le vincula a los Papeles de Panamá y a presuntos casos de corrupción como representante de la empresa Tecnopetrol C.A por contrabando de diésel y asociación para delinquir. Se dice además que fue imputado, llevado a juicio y que enfrentó arresto domiciliario. ¿Esta información es cierta?

No hay nada que me vincule con los Papeles de Panamá, no existen cuentas con millones de dólares relacionadas conmigo, eso es totalmente falso. Lo del caso de la importación sí ocurrió, hubo una acusación y una imputación, incluso se me privó de libertad. Esto sucedió hace 8 años y fue una de las cosas más fuertes que he pasado en mi vida. Nunca tuvieron pruebas para culparme y la justicia en Venezuela archivó el caso. Hemos metido varios recursos para que se aclare el caso pero no nos hacen caso.

Si llegara a ganar las elecciones, ¿cuál sería su primera medida a tomar?

Sin duda abrir el canal humanitario para apaciguar la crisis social que sufren los venezolanos.

Una ley de amnistía para los presos políticos estaría dentro de sus prioridades...

Yo no vengo de la política así que no tiene sentido que tenga presos políticos. El día que yo tenga el poder de firmar un decreto lo hago liberando a todos los presos que hayan en el país.

Henri Falcón comentó por Twitter que de ganar las elecciones su vicepresidente sería Claudio Fermín, ¿usted ya escogió a alguien para ocupar la Vicepresidencia de la República?

No creo que deba decir a quién pondría de vicepresidente, tengo unos nombres anotados pero no lo diré hasta ganar.